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في خطوة صادمة ... ''إيـران'' ترفع عن نسائها فرض الحجاب لامتصاص غضب الشارع

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 21:18 في خطوة صادمة ... إيـران ترفع عن نسائها فرض الحجاب لامتصاص غضب الشارع | دولي
في خطوة صادمة ... ''إيـران'' ترفع عن نسائها فرض الحجاب لامتصاص غضب الشارع
تتـداول العديد من وسائل التواصل الاجتماعي خبرا اعتبرته بالمهم لاسيما بعد الأحداث الأخيرة التي تعـرفها إيران وخروج آلاف المواطنين إلى الشوارع لأجل التظاهر ضد السلطة، مشيرة أن إيران ترفع عن نسائها

''شـوف تيفي''

تتـداول العديد من وسائل التواصل الاجتماعي خبرا اعتبرته بالمهم لاسيما بعد الأحداث الأخيرة التي تعـرفها إيران وخروج آلاف المواطنين إلى الشوارع لأجل التظاهر ضد السلطة، مشيرة أن إيران ترفع عن نسائها فرض الحجاب لامتصاص غضب الشارع.

وفـي هذا الصدد أبـــرز نشطاء عبر ''فيبسوك'' أن إيران تحس أنها تتعرض لمؤامرة لزعزعة استقرارها وإدخالها في مسلسل ''تعيراقيت.'' وكل التجارب لإضعافها عن طريق العقوبات والضغط على حزب الله وضرب سوريا لم تُجد نفعا. ، ولم يبق سوى إثارة القلاقل الداخلية.

إشارة منها، أن حرية المرأة وحقوق الأشخاص شيء أساسي لكن إضعاف إيران بعد إضعاف مصر والعراق ولبنان وسوريا واليمن والسودان وإغراق العالم العربي في الديون والمنازعات والمقاطعات ، كل هذا يصب في مصلحة بلد وحيد هو إسرائيل.

 

 

 

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