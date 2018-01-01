 مُـــثير وبالــصور..أول ظهور لشيخ الزاوية الكركرية بعد الضجة الإعلامية على زاويته المغربية بــلباس غير مزركش ﻿
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مُـــثير وبالــصور..أول ظهور لشيخ الزاوية الكركرية بعد الضجة الإعلامية على زاويته المغربية بــلباس غير مزركش

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 20:04 مُـــثير وبالــصور..أول ظهور لشيخ الزاوية الكركرية بعد الضجة الإعلامية على زاويته المغربية بــلباس غير مزركش | مجتمع
مُـــثير وبالــصور..أول ظهور لشيخ الزاوية الكركرية بعد الضجة الإعلامية على زاويته المغربية بــلباس غير مزركش
توصـلت ''شـوف تيفي'' بصور يظهر من خلالها ''فوزي الكركري'' شيخ الزاوية الكركرية المغربية الكائن مقرها بجبل كركر بالعروي نواحي مدينة الناظور بالجهة الشرقية للمغرب، حيث يتواجد ''فوزي'' بمسجد الميقات بلباس

"شــوف تيفي"

توصـلت "شـوف تيفي" بصور يظهر من خلالها "فوزي الكركري" شيخ الزاوية الكركرية المغربية الكائن مقرها بجبل كركر بالعروي نواحي مدينة الناظور بالجهة الشرقية للمغرب، حيث يتواجد "فوزي" بمسجد الميقات بلباس الإحرام متوجه إلى الحرم المكي لأجل أداء العمرة رفقة بعض مريديه.

وقد اختفى الشيخ "فوزي الكركري" عن الأضــواء بعـد الضجة الأخيرة التي أثيرت على زاويته وطريقة لباسهم المزركش بين المغرب والجزائر ، على اعتبار أن الزاوية الكركرية من أصول جزائرية ليتبين فيما بعد أن الزاوية مغربية الأصل نسبة إلى أجداد الشيخ الحالي الذين كانوا يقيمون بجبل كركر بالمغرب وأخذ عنهم أحد المشايخ ونــقل الطريقة الصوفية الكركرية إلى الجـزائر.

هــذا وقــد تحفظ الشيخ "فوزي الكركري" عن الخروج إلى وســائل الإعلام الوطنية والدولية رغم إلحاحها بعد روبوتاج "شوف تيفي" الذي تنقل إلى عين المكان وكشف حقيقة الطريقة الكركرية ومكان تواجدها بالمغرب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الزاوية الكركرية المغربية فوزي

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