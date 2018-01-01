المظاهرات تجتاح أكثر من 40 مدينة إيرانية .. احتجاجا على الغـلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية.. ﻿

أعــلنت السلطات الإيرانية، الأحد، أنها اعتقلت 200 متظاهر في العاصمة طهران، مــع دخـول الاحتجاجات على الفساد وغــلاء الأسعار يومها الرابع، فيما قالت مصادر بالمعارضة إن الاحتجاجات امتدت إلى 40 مدينة.

"شـــوف تيفي"

أعــلنت السلطات الإيرانية، الأحد، أنها اعتقلت 200 متظاهر في العاصمة طهران، مــع دخـول الاحتجاجات على الفساد وغــلاء الأسعار يومها الرابع، فيما قالت مصادر بالمعارضة إن الاحتجاجات امتدت إلى 40 مدينة.

وفـــي هذا الصدد قال نائب محافظ طهران علي أصغر ناصر بخت: "أحيل هؤلاء الأشخاص على القضاء، وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم"، وفق ما نقلت " فرانس بريس" عن الوكالة الإيرانية الرسمية، حسب ما أورده مــوقع "ســكاي نيوز".

وأضاف بخت أن" أربعين من قادة التظاهرات غير القانونية" بين الموقوفين، واستخدمت الشرطة في العاصمة طهران مدافع المياه في محاولة لتفريق متظاهرين تجمعوا في ميدان الفردوس بوسط طهران في اليوم الرابع للاحتجاجات.

وبــدأت شرارة الاحتجاجات في مدينة مشهد، مسقط رأس المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، احتجاجـا على الغلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية، وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 40 مدينة إيرانية وضمنهم العاصمة طهران، وفق المجلس الوطني المقاومة الإيرانية.

هــذا وقد رفــع المتظاهرون من سقف شعاراتهم فأصبحت سياسية بعد أن كانت معيشية، وهتفوا بـ"يعيش الشاه رضا" في إشارة إلى حاكم إيران قبل الثورة عام 1979، ويعد ترديد مثل هذه الهتافات دليل على مستوى لم يسبق له مثيل من الغضب وتجاوز الخطوط الحمراء.





