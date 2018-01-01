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شــــاعلـة..المـعارضـة الإيرانيـة مصـممة على إسقـاط النـظام

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 19:51 شــــاعلـة..المـعارضـة الإيرانيـة مصـممة على إسقـاط النـظام | دولي
شــــاعلـة..المـعارضـة الإيرانيـة مصـممة على إسقـاط النـظام
اعتـبرت زعيمـة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، أن الشعب الإيراني مصمم على إسقاط ''نظام الإرهاب''، مع اندلاع احتجاجات في عدة مدن ضد تردي الأوضاع الاقتصادية، وقالت رجوي في تغريدات لها على موقع ''تويتر''

"شــوف تيفي"

 

اعتـبرت زعيمـة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، أن الشعب الإيراني مصمم على إسقاط "نظام الإرهاب"، مع اندلاع احتجاجات في عدة مدن ضد تردي الأوضاع الاقتصادية، وقالت رجوي في تغريدات لها على موقع "تويتر" الأحد، قــائلة إن "إنزال صور خامنئي القبيحة في أرجاء البلاد يبين الإرادة الراسخة للشعب الإيراني لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران".

وتابعت المعارضة: "المنتفضون الشامخون الذين أريقت دماؤهم برصاص قوات الحرس، هم شهداء طريق الحرية للشعب الإيراني. أعزي عوائل الشهداء والمواطنين في مدينة درود ومحافظة لرستان البطلة"، في إشارة إلى سقوط عدد من القتلى في الاحتجاجات ، حسب ما أورده موقع "سكاي نيوز عربي".

وأضــافت رجوي: التحية للمنتفضين الذين أشعلوا فتيل ثالث يوم للانتفاضة العارمة في أرجاء إيران. التحية للمدن البطلة: آمل، كرمانشاه، طهران، شاهين شهر، شهر كرد، أصفهان، تربت حيدريه، أراك، ملاير، زنجان، أردبيل، سمنان، خرم آباد، ساوه، كاشان، بندر عباس، جرجان، تنكابن همدان، قم، كرمان، درود، ياسوج، دزفول، هشتغرد، ساري، الأهواز".

هـــذا وقــد هددت إيران، الأحد، باتخاذ إجراءات صارمة ضد متظاهرين يمثلون أكبر تحد للحكومة منذ أعوام، ويتظاهر عشرات الآلاف من الإيرانيين في أنحاء متفرقة من البلاد منذ يوم الخميس، ضد النخبة الدينية والسياسة الخارجية لإيران في المنطقة، التي أدت إلى تراجع الاقتصاد وتردي مستويات المعيشة.

 

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شوف تيفي إيران النظام إسقاط نايضة

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