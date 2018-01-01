في خطوة الأولى من نوعها منذ القرار الأمريكي.. السلطة الفلسطينية تستدعي ممثلها في واشنطن ''للتشاور'' ﻿

قرر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأحد، استدعاء رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة ''للتشاور''، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ القرار الأمريكي

''شــوف تيفي''

قرر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأحد، استدعاء رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة ''للتشاور''، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأوردت وكالة وفا الرسمية للأنباء أن المالكي قرر استدعاء ''رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة السفير حسام زملط، للتشاور'' بدون أن تدلي بمزيد من التفاصيل، وفي وقت سابق الأحد، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيده أن القدس (الشرقية) هي عاصمة للشعب الفلسطيني، وذلك في الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة فتح.

وقال عباس أمام عشرات الأشخاص في محاذاة ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله ''كلا، إنها عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية إن شاء الله''، وأضاف ''مهما حاولوا أن يغيروا التاريخ لن يستطيعوا أن يغيروه، نحن هنا مرابطون وباقون وصابرون وصامدون''.

هـــذا وقد سبق وقرر ''ترامب'' الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ما أثار إدانات عارمة في العالمين العربي والإسلامي ولدى المجتمع الدولي.