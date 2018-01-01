عاجل..جريمة قتل تهز الفنيدق والقضية فيها الشذوذ الجنسي بين شابين والضحية مول الكارو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية بالفنيدق، تمكنت قبل قليل من يومه الأحد، من إيقاف شاب يبلغ من العمر 22 سنة، تورط في قتل شخص أمس السبت يعمل في بيع السجائر.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المصالح الأمنية بالفنيدق، تمكنت قبل قليل من يومه الأحد، من إيقاف شاب يبلغ من العمر 22 سنة، تورط في قتل شخص أمس السبت يعمل في بيع السجائر.

وحسب المصدر ذاته فإن المصالح الأمنية، تمكنت كذلك ليلة السبت الأحد، من إيقاف القاتل الرئيسي البالغ من العمر 27 سنة، والذي كان له علاقة شذوذ جنسي مع الضحية.

وأوضح ذات المصدر في كشفه عن تفاصيل الجريمة، أن الضحية البالغ من العمر قيد حياته 62 سنة، دخل في علاقة جنسية شاذة مع الشاب البالغ من العمر 27 سنة لأكثر من 13 سنة، مشيرا إلى أن جلسة خمرية جمعتهما ليلة السبت الأحد، داخل كوخ صفيحي بتواجد شاب آخر، انتهت بقيام القاتل الرئيسي بخنق الضحية انتقاما منه بسبب استغلاله له جنسيا منذ طفولته.

وأشار المصدر كذلك أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا وتوصلت لهوية القاتل الرئيسي والشاب الذي حضر الجريمة، ووضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.