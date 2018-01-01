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مؤلم وبالصورة.. هذه هي الزوجة اللي قتلها راجلها الدركي بالفقيه بنصالح

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 18:55 مؤلم وبالصورة.. هذه هي الزوجة اللي قتلها راجلها الدركي بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصورة.. هذه هي الزوجة اللي قتلها راجلها الدركي بالفقيه بنصالح
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، صورة قيل إنها لزوجة الدركي والتي سقطت جثة هامدة، بعد أن أطلق عليها هذا الأخير الرصاص بواسطة سلاحه الوظيفي.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، صورة قيل إنها لزوجة الدركي والتي سقطت جثة هامدة، بعد أن أطلق عليها هذا الأخير الرصاص بواسطة سلاحه الوظيفي.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن الصورة المتداولة هي بالفعل للزوجة المقتولة "ابتسام"، مؤكدا بأنها تبلغ من العمر قيد حياتها 25 سنة، ولها طفلة من زوجها الدركي وقد كانت حاملا قبل مقتلها.

وأبرز ذات المصدر أن جيران الدركي، وقبل الجريمة، سمعوا صوت صراخ الزوجة بسبب دخولها في خلاف مع زوجها الدركي، قبل أن يسمع الجميع صوت طلقات نارية ليتبين لهم بأن هذا الأخير، أفرغ سلاحه الوظيفي في جسد زوجته وفر إلى وجهة غير معلومة.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزوجة الزوج الجريمة السلاح الوظيفي

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