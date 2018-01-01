 حصري.. هذه هي التفاصيل الكاملة والخاصة بسيارة ''بوغاتي'' الفاخرة وهوية صاحبها المغربي بعد ما شعلات صورها مواقع التواصل الاجتماعي ﻿
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حصري.. هذه هي التفاصيل الكاملة والخاصة بسيارة ''بوغاتي'' الفاخرة وهوية صاحبها المغربي بعد ما شعلات صورها مواقع التواصل الاجتماعي

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 18:43 حصري.. هذه هي التفاصيل الكاملة والخاصة بسيارة بوغاتي الفاخرة وهوية صاحبها المغربي بعد ما شعلات صورها مواقع التواصل الاجتماعي | مجتمع
حصري.. هذه هي التفاصيل الكاملة والخاصة بسيارة ''بوغاتي'' الفاخرة وهوية صاحبها المغربي بعد ما شعلات صورها مواقع التواصل الاجتماعي
في جديد صور سيارة ''بوغاتي'' البالغ سعرها أكثر من 2 مليار سنتيم، والتي تم تداول صورها بمواقع التواصل الاجتماعي، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن صاحبها ينحدر من مدينة الفقيه بنصالح.

''شوف تيفي''

 

في جديد صور سيارة ''بوغاتي'' البالغ سعرها أكثر من 2 مليار سنتيم، والتي تم تداول صورها بمواقع التواصل الاجتماعي، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن صاحبها ينحدر من مدينة الفقيه بنصالح.

وأكد المصدر ذاته بأن ساكنة الفقيه بنصالح، شاهدت السيارة الفاخرة بالمدينة قبل شهر ونصف، مشيرا إلى أن السيارة المتداولة تم تصويرها قبل مدة بمطار محمد الخامس، عكس ما تم تداوله بخصوص دخولها أمس السبت إلى أرض الوطن.

وأشار ذات المصدر إلى أن صاحب السيارة ينحدر من مدينة الفقيه بنصالح لكنه يقطن بمدينة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات الفيسبوكية، نشرت صور السيارة أمس السبت، وأرفقتها بتعاليق تحمل العديد من المعطيات المغلوطة بخصوص هوية صاحبها وتاريخ دخولها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفقيه بنصالح سيارة بوكاتي الفاخرة

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