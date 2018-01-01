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قيمة مالية مهمة من الريال للفوز بصانع ألعاب فريق تشيلسي

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 18:42 قيمة مالية مهمة من الريال للفوز بصانع ألعاب فريق تشيلسي | سبور
قيمة مالية مهمة من الريال للفوز بصانع ألعاب فريق تشيلسي
أفادت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد لكرة القدم خصص قيمة مالية مهمة للفوز باللاعب إيدين هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوف سبور

أفادت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد لكرة القدم خصص قيمة مالية مهمة للفوز باللاعب إيدين هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب ذات المصادر، فإن والد صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنجليزي، أكد أن ابنه رفض تجديد عقده مع تشيلسي بسبب انتظاره لعرض محتمل من ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وضع اللاعب في أولوياته للتعاقد معه الموسم المقبل، وسيبدأ النادي الملكي محاولته لضم اللاعب بعرض بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني.

 

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شوف سبور المغرب ريال مدريد يدين هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنجليزي

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