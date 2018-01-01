بنعطية يهنئ منافسه نابولي ويكشف سبب تألقه رفقة جوفونتوس ﻿

وجه المهدي بنعطية مدافع فريق جوفونتوس الإيطالي لكرة القدم، تهنئة لخصمه نابولي بمناسبة احتلال الرتبة الأولى في الدوري قبل نهاية 2017 مؤكدا أن فريقه سيكون البطل في نهاية الموسم.

" شوف سبور"

وجه المهدي بنعطية مدافع فريق جوفونتوس الإيطالي لكرة القدم، تهنئة لخصمه نابولي بمناسبة احتلال الرتبة الأولى في الدوري قبل نهاية 2017 مؤكدا أن فريقه سيكون البطل في نهاية الموسم.

وقال بنعطية مباشرة بعد تحقيق نتيجة الفوز على فيرونا 3-1 يوم أمس السبت، إنه كان من المهم الفوز بهذه المباراة،، مضيفا :" تهانينا لنابولي على إنهاء النصف الأول من الموسم في قمة الترتيب، ولكن ما يهمني هو من سيكون في القمة بنهاية الموسم ".

وأكد عميد المنتخب المغربي أن السبب وراء تحسن مستواه الكروي مقارنة بالموسم الماضي، سيعود إلى استقرار حالته البدنية وبالثقة التي وضعها فيه الطاقم التقني للفريق.



وتابع قائلا :" في العام الماضي كنت أقل جاهزية من الناحية البدنية، ربما كذلك لأنه كان هناك أحد أفضل مني، ولم أستحق التواجد في التشكيل الأساسي، لكني دائمًا أعطي أفضل ما عندي، مع اللعب بثلاثة لاعبين وسط أصبحنا نتمتع بحماية أكبر كمدافعين".