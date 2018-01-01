الوداد أحسن فريق بالمغرب لسنة 2017 بدون منازع ﻿

يبقى فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أفضل فريق في البطولة الاحترافية لسنة 2017، نظرا للألقاب والمستوى الذي حققه رفقة الإطار الوطني الحسين عموتة.



" شوف سبور"



يبقى فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أفضل فريق في البطولة الاحترافية لسنة 2017، نظرا للألقاب والمستوى الذي حققه رفقة الإطار الوطني الحسين عموتة.



وتمكن الفريق الأحمر، من تحقيق العودة إلى الألقاب المحلية والقارية بعد التتويج بلقب البطولة الاحترافية 19 في تاريخ النادي متحديا أقوى الأندية داخل البطولة ويتعلق الأمر بفريق الدفاع الحسني الجديدي ونادي الرجاء البيضاوي.



وبدأ الوداد الموسم مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، غير أن الأخير لم ينجح في مواصلة المسار، ليفتح المجال أمام المدرب الحسين عموتة في الميركاتو الشتوي الماضي.



وبعد إخفاقه في مواصلة الحلم الإفريقي سنة 2016 خلال إقصاء الوداد من دور النصف النهائي، راهنت مكونات القلعة الحمراء على نسخة 2017، لتستعيد نغمة الفوز باللقب الإفريقي، الذي توج به مرة واحدة في تاريخه سنة 1992.



وعرفت مسيرته الإفريقية منافسة قوية في دور المجموعات، ليتجاوز فيما بعد بطل النسخة السابقة، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في دور الربع ثم اتحاد العاصمة الجزائري في دور النصف النهائي، ليحقق تعادلا بطعم الفوز بالإسكندرية بهدف لمثله، أمام الأهلي المصري في مباراة النهائي ويتوج باللقب بعد الفوز على أرضية مركب محمد الخامس بهدف دون رد.



وبهذه النتائج عاد الوداد البيضاوي للتتويج الإفريقي، ورد الاعتبار للكرة المغربية، التي غابت لمدة طويلة عن الكؤوس الدولية، بحيث يبقى آخر لقب سنة 1999 بواسطة فريق الرجاء البيضاوي، لتبقى سنة 2017 مثالية للوداد الرياضي رغم اختتامها بتعادل سلبي أمام شباب أطلس خنيفرة برسم الجولة 15 من منافسات البطولة.







