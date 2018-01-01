السلامي يحسم في مشاركة بانون في كأس أمم إفريقيا 2017 ﻿

كشف جمال سلامي مدرب المنتخب الوطني المحلي، أن الفحوصات الطبية التي أجراها بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي أكدت جاهزيته للمشاركة في منافسات كأس أمم إفريقيا 2018.

" شوف سبور"

كشف جمال سلامي مدرب المنتخب الوطني المحلي، أن الفحوصات الطبية التي أجراها بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي أكدت جاهزيته للمشاركة في منافسات كأس أمم إفريقيا 2018.

وقال السلامي في تصريح لوسائل الإعلام، أن اللاعب أجرى الفحوصات صباح يومه الأحد، بمعسكر المحليين بالصخيرات، تحت إشراف الدكتور هيفتي، تبين من خلالها عن إمكانية الإعتماد عليه خلال منافسات " شان".

هذا وسيغيب محمد أوناجم، مهاجم فريق الوداد بعد تعرضه للإصابة مرة أخرى، في مباراة فريقه الأخيرة أمام أولمبيك آسفي، برسم الجولة 14 من البطولة الاحترافية لكرة لقدم لمدة 3 أشهر.





