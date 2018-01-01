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بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 18:06 عاجل وبالفيديو.. نايضة قرطاس في ميريكان ليلة رأس السنة..وهذا عدد القتلى | دولي
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قال مكتب رئيس شرطة مقاطعة دوغلاس إن مسلحا فتح النار على نواب لرئيس الشرطة كانوا يحققون في بلاغ عن خلاف عائلي بمنطقة قرب دنفر اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل أحد الضباط قبل إطلاق النار على المشتبه به

"شوف تيفي"

 

قال مكتب رئيس شرطة مقاطعة دوغلاس إن مسلحا فتح النار على نواب لرئيس الشرطة كانوا يحققون في بلاغ عن خلاف عائلي بمنطقة قرب دنفر اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل أحد الضباط قبل إطلاق النار على المشتبه به ومقتله على ما يبدو، وذلك حسب ما كشفته وكالة رويترز البريطانية قبل قليل.

وأكدت الوكالة بأن مكتب رئيس الشرطة، قال على حسابه على موقع تويتر إن المسلح أطلق النار على أربعة نواب آخرين واثنين من المدنيين "ولم يعد يشكل تهديدا". ولم تصدر أي تصريحات حول حالة الضباط والمدنيين المصابين.

وقال جيسون بلانشارد المتحدث باسم مكتب رئيس الشرطة إن النواب كانوا يتحركون بناء على بلاغ بإطلاق نار في منطقة سكنية بالقرب من مقاطعة دوغلاس، جنوبي دنفر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الضباط مقاطعة دوغلاس بلاغ الشرطة

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