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عاجل وبالصور..استعدادات أمنية مكثفة بتطوان قبل ساعات من ليلة رأس السنة

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 17:59 عاجل وبالصور..استعدادات أمنية مكثفة بتطوان قبل ساعات من ليلة رأس السنة | مجتمع
عاجل وبالصور..استعدادات أمنية مكثفة بتطوان قبل ساعات من ليلة رأس السنة
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها بمدينة تطوان، أن ولاية الأمن بالمدينة، عرفت قبل لحظات من يومه الأحد، عملية توزيع رجال الأمن بمختلف المناطق، وذلك استعدادا لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها بمدينة تطوان، أن ولاية الأمن بالمدينة، عرفت قبل لحظات من يومه الأحد، عملية توزيع رجال الأمن بمختلف المناطق، وذلك استعدادا لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة.

وأكد المصدر ذاته أن ولاية الأمن، وزعت العديد من الفرق الأمنية بمداخل ومخارج مدينة تطوان، وأيضا في العديد من المناطق التي تعرف تواجدا كبيرا للمواطنين خلال ليلة رأس السنة.

تجدر الإشارة إلى أن مختلف المدن المغربية، عرفت قبل قليل من يومه الأحد، عملية توزيع رجال الأمن ومن بينها مدينة الدار البيضاء التي سيتكلف بـتأمينها حوالي 5000 رجل أمن.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رجل أمن مدينة تطوان ليلة رأس السنة ولاية الأمن

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