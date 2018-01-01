 فوزير يواصل تألقه في الدوري السعودي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هكذا تستعد جوهرة سوس مدينة أكادير لاحتفالات رأس السنة الميلادية | مجتمع

هكذا تستعد جوهرة سوس مدينة أكادير لاحتفالات رأس السنة الميلادية

أفضل 10 مقولات من يوهان كرويف‎ | ثقافة و فنون

أفضل 10 مقولات من يوهان كرويف‎

عـــاجل و بالصور..حصلوهم كايمارسو الجنس فكازا ليلة البوناني وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل و بالصور..حصلوهم كايمارسو الجنس فكازا ليلة البوناني وهاشنو وقع

عاجل والصور..شاب في حالة سكر طافح بدا كيشرمل في راسو ليلة رأس السنة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل والصور..شاب في حالة سكر طافح بدا كيشرمل في راسو ليلة رأس السنة بالبيضاء

عاجل..ليلة رأس السنة: مقتل عشرة أميركيين في تحطم طائرة بكوستاريكا | دولي

عاجل..ليلة رأس السنة: مقتل عشرة أميركيين في تحطم طائرة بكوستاريكا

عاجل بالصور.. مطاردة هوليودية سلات بوقوع أخطر كسيدة ليلة البوناني في كازا | حوادث و حقوق

عاجل بالصور.. مطاردة هوليودية سلات بوقوع أخطر كسيدة ليلة البوناني في كازا

بالصور.. بعد عام واحد من الفاجعة: هذا جديد التوأم المغربي نسمة ونسيمة ضحيتا الهجوم الدموي على ملهى ليلي بإسطنبول | مجتمع

بالصور.. بعد عام واحد من الفاجعة: هذا جديد التوأم المغربي نسمة ونسيمة ضحيتا الهجوم الدموي على ملهى

عاجل وبالفيديو.. ليلة رأس السنة: سيارة تسير بسرعة جنونية في كازا تتسب في نقل أشخاص للمستشفى | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. ليلة رأس السنة: سيارة تسير بسرعة جنونية في كازا تتسب في نقل أشخاص للمستشفى

عاجل وبالصورة.. هاذو أول وحدين شدوهم في كازا ليلة البوناني..شوفو شحال ديال الحشيش والقرقوبي والجناوة لقاو عندهم | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. هاذو أول وحدين شدوهم في كازا ليلة البوناني..شوفو شحال ديال الحشيش والقرقوبي

باي باي 2017.. مرحى 2018

فوزير يواصل تألقه في الدوري السعودي

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 17:53 فوزير يواصل تألقه في الدوري السعودي | سبور
فوزير يواصل تألقه في الدوري السعودي
توج محمد فوزير لاعب فريق النصر السعودي، بلقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي بمعدل 8.7 بعد تحقيق نتيجة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حسب موقع '' sofascore '' المتخصص بالإحصائيات.

" شوف سبور"

توج محمد فوزير لاعب فريق النصر السعودي، بلقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي بمعدل 8.7 بعد تحقيق نتيجة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حسب موقع " sofascore " المتخصص بالإحصائيات.

ويواصل فوزير تألقه بعد إحراز الهدف الثالث للنصر متابعا تسديدة حسام غالي التي تصدى لها محمد العويس وأعادها فوزير لمرمى الأهلي.

وحسب ذات الموقع، فإن نسبة نجاح مراوغات فوزير بلغت 100%، وكذلك كان أكثر لاعبي النصر قطعاً للكرة بمعدل 5 مرات بالإضافة إلى تصويبه 4 كرات على المرمى.

وخاض اللاعب في 14 مباراة مع النصر منها 13 كلاعب أساسي ومباراة كلاعب بديل واستبدل في لقائين فقط و سجل خمسة أهداف أمام الشباب والرائد والاتحاد والاتفاق والأهلي، وصنع هدفين أمام التعاون والفتح، ولم يحصل على بطاقة ملونة.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المنتخب المغربي محمد فوزير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة.. ياميق يوجه رسالة مؤثرة في حق عصام الراقي | سبور

بالصورة.. ياميق يوجه رسالة مؤثرة في حق عصام الراقي

فيديو.. لاعبان محترفان يهاجمان مسجدا رشقا بالحجارة | سبور

فيديو.. لاعبان محترفان يهاجمان مسجدا رشقا بالحجارة

أوناجم يتربع على عرش مهاجمي القارة الإفريقية | سبور

أوناجم يتربع على عرش مهاجمي القارة الإفريقية

قيمة مالية مهمة من الريال للفوز بصانع ألعاب فريق تشيلسي | سبور

قيمة مالية مهمة من الريال للفوز بصانع ألعاب فريق تشيلسي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مؤلم..شوفو التفاصيل الخاصة بعض كلاب ضالة لطفلة بوزان على لسان الطبيب المشرف على حالتها+فيديو | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

مؤلم..شوفو التفاصيل الخاصة بعض كلاب ضالة لطفلة بوزان على لسان الطبيب المشرف على حالتها+فيديو

هذا هو المنتخب الذي سيواجه الأسود بعد منتخب أوزباكستان استعدادا للمونديال | بــووز

هذا هو المنتخب الذي سيواجه الأسود بعد منتخب أوزباكستان استعدادا للمونديال

بالفيديو..باراج فكازا ليلة البوناني | قنوات أخرى

بالفيديو..باراج فكازا ليلة البوناني

فطريق أزمور فكازا..تفيش جميع السيارات فليلة البوناني | خارج البلاطو

فطريق أزمور فكازا..تفيش جميع السيارات فليلة البوناني

﻿

آخر المستجدات

هكذا تستعد جوهرة سوس مدينة أكادير لاحتفالات رأس السنة الميلادية | مجتمع
منذ 8 دقائق

هكذا تستعد جوهرة سوس مدينة أكادير لاحتفالات رأس السنة الميلادية

أفضل 10 مقولات من يوهان كرويف‎ | ثقافة و فنون

أفضل 10 مقولات من يوهان كرويف‎

عـــاجل و بالصور..حصلوهم كايمارسو الجنس فكازا ليلة البوناني وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل و بالصور..حصلوهم كايمارسو الجنس فكازا ليلة البوناني وهاشنو وقع

عاجل والصور..شاب في حالة سكر طافح بدا كيشرمل في راسو ليلة رأس السنة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل والصور..شاب في حالة سكر طافح بدا كيشرمل في راسو ليلة رأس السنة بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.