فوزير يواصل تألقه في الدوري السعودي ﻿

توج محمد فوزير لاعب فريق النصر السعودي، بلقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي بمعدل 8.7 بعد تحقيق نتيجة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حسب موقع '' sofascore '' المتخصص بالإحصائيات.



" شوف سبور"



توج محمد فوزير لاعب فريق النصر السعودي، بلقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي بمعدل 8.7 بعد تحقيق نتيجة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حسب موقع " sofascore " المتخصص بالإحصائيات.



ويواصل فوزير تألقه بعد إحراز الهدف الثالث للنصر متابعا تسديدة حسام غالي التي تصدى لها محمد العويس وأعادها فوزير لمرمى الأهلي.



وحسب ذات الموقع، فإن نسبة نجاح مراوغات فوزير بلغت 100%، وكذلك كان أكثر لاعبي النصر قطعاً للكرة بمعدل 5 مرات بالإضافة إلى تصويبه 4 كرات على المرمى.



وخاض اللاعب في 14 مباراة مع النصر منها 13 كلاعب أساسي ومباراة كلاعب بديل واستبدل في لقائين فقط و سجل خمسة أهداف أمام الشباب والرائد والاتحاد والاتفاق والأهلي، وصنع هدفين أمام التعاون والفتح، ولم يحصل على بطاقة ملونة.







