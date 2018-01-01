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شركة لبيع المستلزمات الرياضية تكشف عن تعاقد الموسم لفريق برشلونة

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 17:47 شركة لبيع المستلزمات الرياضية تكشف عن تعاقد الموسم لفريق برشلونة | سبور
شركة لبيع المستلزمات الرياضية تكشف عن تعاقد الموسم لفريق برشلونة
كشف الموقع الرسمي لشركة ''نايكي'' الأمريكية عن تسريب مثير لأحد أكبر الانتقالات في عالم كرة القدم، مع انطلاق سوق الانتقالات الشتوي ليلة رأس السنة.

" شوف سبور"


كشف الموقع الرسمي لشركة "نايكي" الأمريكية عن تسريب مثير لأحد أكبر الانتقالات في عالم كرة القدم، مع انطلاق سوق الانتقالات الشتوي ليلة رأس السنة.


وأكدت "نايكي" خبر انتقال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، من ليفربول إلى برشلونة، خلال منشور ترويجي عن اللاعب، يشير إلى انضمامه "المثير" لبرشلونة، أحد أكبر الأندية المتعاقدة مع "نايكي".

وارتباطا بالموضوع أفاد موقع "ياهو سبورتس"، أن اللاعب فيليب كوتينيو جاهز لإشعال الكامب نو، لكن تعقيدات كثيرة وضعها ليفربول حالت دون انتقال اللاعب للكامب نو.

وتعد "نايكي" الراعي الرسمي لبرشلونة منذ عام 1998، وتبلغ قيمة العقد الجديد 155 مليون يورو، يحصل عليها برشلونة في الموسم الواحد ابتداء من العام المقبل.

 

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