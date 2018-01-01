حسنية أكادير تزيد من متاعب فرتوت وتتوج ببطولة الخريف ﻿

توج فريق حسنية أكادير بشكل رسمي بلقب بطولة الخريف، قبل قليل، على حساب فريق المغرب التطواني بعد تحقيق نتيجة الفوز بهدفين لهدف واحد برسم الجولة الأخيرة من الشطر الأول من منافسات البطولة الاحترافية.

" شوف سبور"

توج فريق حسنية أكادير بشكل رسمي بلقب بطولة الخريف، قبل قليل، على حساب فريق المغرب التطواني بعد تحقيق نتيجة الفوز بهدفين لهدف واحد برسم الجولة الأخيرة من الشطر الأول من منافسات البطولة الاحترافية.

وكان فريق الحمامة البيضاء السباق في التسجيل عن طريق عبد المولى لغروس في الدقيقة 29 ليعادل سفيان البوفتيني الكفة لفريق حسنية أكادير في الدقيقة 67 قبل أن يمنح ياسين الرامي هدف الانتصار لفريق غزالة سوس .

وبهذا الانتصار رفع فريق حسنية أكادير رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب فيما الهزيمة زادت من متاعب فريق المغرب التطواني في أسفل الترتيب برصيد 6 نقاط .