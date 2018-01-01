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حسنية أكادير يسعى للتتويج واتحاد طنجة ينتظر هدية من جاره المغرب التطواني

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 16:42 حسنية أكادير يسعى للتتويج واتحاد طنجة ينتظر هدية من جاره المغرب التطواني | سبور
حسنية أكادير يسعى للتتويج واتحاد طنجة ينتظر هدية من جاره المغرب التطواني
يستقبل فريق حسنية أكادير عصر اليوم الأحد في الساعة الواحدة ، فريق المغرب التطواني برسم الجولة 15 والأخيرة من بطولة اتصالات المغرب بملعب أدرار بأكادير .

شوف سبور

يستقبل فريق حسنية أكادير عصر اليوم الأحد في الساعة الواحدة ، فريق المغرب التطواني برسم الجولة 15 والأخيرة من بطولة اتصالات المغرب بملعب أدرار بأكادير .

ويسعى الفريق السوسي للظفر بالنقاط الثلاثة والتتويج بلقب بطولة الخريف ، بعد أن فاز فريق اتحاد طنجة يوم أمس السبت أمام ضيفه شباب الريف الحسيمي وأزاحه مؤقتا عن سبورة الترتيب .

في المقابل ينتظر ممثل مدينة البوغاز هدية من جاره المغرب التطواني من أجل حسم لقب بطولة الخريف وإسعاد الجماهير الطنجوية .

يذكر أن المباراة ستجرى في الساعة الواحدة عصرا بالمركب الرياضي أدرار بأكادير ، تحت قيادة حكم الساحة "حمزة الفارق" من عصبة تادلة .



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المغرب شوف سبور حسنية أكادير اتحاد طنجة لقب الخريف

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