حسنية أكادير يسعى للتتويج واتحاد طنجة ينتظر هدية من جاره المغرب التطواني ﻿

يستقبل فريق حسنية أكادير عصر اليوم الأحد في الساعة الواحدة ، فريق المغرب التطواني برسم الجولة 15 والأخيرة من بطولة اتصالات المغرب بملعب أدرار بأكادير .

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يستقبل فريق حسنية أكادير عصر اليوم الأحد في الساعة الواحدة ، فريق المغرب التطواني برسم الجولة 15 والأخيرة من بطولة اتصالات المغرب بملعب أدرار بأكادير .

ويسعى الفريق السوسي للظفر بالنقاط الثلاثة والتتويج بلقب بطولة الخريف ، بعد أن فاز فريق اتحاد طنجة يوم أمس السبت أمام ضيفه شباب الريف الحسيمي وأزاحه مؤقتا عن سبورة الترتيب .

في المقابل ينتظر ممثل مدينة البوغاز هدية من جاره المغرب التطواني من أجل حسم لقب بطولة الخريف وإسعاد الجماهير الطنجوية .

يذكر أن المباراة ستجرى في الساعة الواحدة عصرا بالمركب الرياضي أدرار بأكادير ، تحت قيادة حكم الساحة "حمزة الفارق" من عصبة تادلة .





