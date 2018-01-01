مثير..لأول مرة الممثلة المصرية إلهام شاهين تكشف عن طلاقها بسبب الخيانة وقيامها بعمليات تجميل ﻿

بعد سنوات من طلاقها، خرجت الممثلة إلهام شاهين عن صمتها، وكشفت أن السبب وراء طلاقها كان هو تعرضها للخيانة من زوجها الذي ارتبط بزميلتها في المسرح، قائلة: ''حصل أني حبيت واحد وكان بيبص بره، وقفشته كذا

"شوف تيفي"

بعد سنوات من طلاقها، خرجت الممثلة إلهام شاهين عن صمتها، وكشفت أن السبب وراء طلاقها كان هو تعرضها للخيانة من زوجها الذي ارتبط بزميلتها في المسرح، قائلة: "حصل أني حبيت واحد وكان بيبص بره، وقفشته كذا مرة، كان يقولي عندي اجتماع في مينا هاوس وأتفاجأ به في المسرح عند زميلة ثانية في الكواليس، اتطلقنا".

ومن جهة أخرى، أشارت إلهام شاهين، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية يومه الأحد، إلى أن أغرب شائعة طاردتها "شائعة وفاتها"، مبرزة بأنها تفاجأت بأخبار تؤكد دخولها الإنعاش عقب تعرضها لحادث خطير خلال عملية تصوير أحد المشاهد.

واعترفت إلهام شاهين في تصريحاتها لبرنامج تلفيزيوني بخضوعها لعمليات تجميل وحقن "بوتوكس"، وتناول عقاقير منومة، والتي امتنعت عن تناولها بعد أن حذرها أطباء من خطر فقدانها للذاكرة.