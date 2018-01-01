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الشرطة الإيطالية توقف مغربيا بتهمة تهريب مبلغ مالي ضخم إلى المغرب

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 16:32 الشرطة الإيطالية توقف مغربيا بتهمة تهريب مبلغ مالي ضخم إلى المغرب | حوادث و حقوق
الشرطة الإيطالية توقف مغربيا بتهمة تهريب مبلغ مالي ضخم إلى المغرب
تمكنت الشرطة الإيطالية، يوم أمس السبت، من توقيف مواطن مغربي يبلغ من العمر 47 سنة وذلك بعدما ضبطت في سيارة تجارية (فرغونيط) في ملكيته، مبالغ مالية كبيرة من عملة الأورو كان يستعد لتهريبها إلى المغرب.

شوف تيفي:

تمكنت الشرطة الإيطالية، يوم أمس السبت، من توقيف مواطن مغربي يبلغ من العمر 47 سنة وذلك بعدما ضبطت في سيارة تجارية (فرغونيط) في ملكيته، مبالغ مالية كبيرة من عملة الأورو كان يستعد لتهريبها إلى المغرب.

وذكر بلاغ شرطة الحدود في إيطاليا أنها توصلت بإخبارية حول كون صاحب السيارة مشكوك في أمره، لذلك وضعته الشرطة تحت المراقبة منذ وصوله الميناء حيث ركن سيارته واختفى لعدة ساعات قبل أن يعاود الظهور عندما أشرفت الباخرة على الانطلاق، وعندما كان يهم بدخول الباخرة تدخلت الشرطة وأخضعت عربته لتفتيش دقيق، أسفر عن حجز كميةً من الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية، ومبلغ مالي كبير من عملة الأورو نقداً، كان مخبئاً داخل أكياس بلاستيكية.

وتحدثت الشرطة في بلاغها عن قيمة المبلغ المالي الذي عثرت عليه بحوزة المغربي، وقدرتها بمبالغ كبيرة جداً، وذكرت بعض المصادر أنه يفوق 500 ألف أورو، أي حوالي 550 مليون سنتيم.

إلى ذلك قامت الشرطة بنقل المغربي إلى سجن ماراسي بجنوى، وسيشرع القضاء في الاستماع إليه صباح اليوم الأحد، وذلك ليكشف عن مصدر هذه الأموال التي كانت في طريقها للمغرب.

 

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