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هذه حقيقة وفاة الفنانة منى واصف الشهيرة بهند بنت عتبة

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 16:31 هذه حقيقة وفاة الفنانة منى واصف الشهيرة بهند بنت عتبة | ثقافة و فنون
هذه حقيقة وفاة الفنانة منى واصف الشهيرة بهند بنت عتبة
نفت الفنانة السورية منى واصف إشاعة موتها التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر موقع ''الفن'' أن خبر وفاة الفنانة منى واصف مجرد إشاعة وأضاف نفس الموقع أنه

شوف تيفي

نفت الفنانة السورية منى واصف إشاعة موتها التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر موقع "الفن" أن خبر وفاة الفنانة منى واصف مجرد إشاعة وأضاف نفس الموقع أنه أجرى اتصالا هاتفيا معها أكدت فيه أنها بخير وتتواجد حاليا ببيروت لتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد " الهيبة" .

يُذكر أنّ الجمهور على موعد مع الجزء الثاني من "الهيبة" في رمضان 2018، من كتابة هوزان عكو وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة "صبّاح للإعلام" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، أويس مخللاتي، كارلا بطرس، عبدو شاهين وغيرهم، للإشارة فالفنانة منى واصف اشتهرت بدورها المتميز في الفيلم التاريخي الرسالة التي جسدت فيه شخصية هند بنت عتبة وتألقت بشكل كبير خطفت من خلاله مكانة كبيرة في قلوب عدد كبير من المتتبعين في مختلف الوطن العربي .

 

 

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