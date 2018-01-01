بالفيديو..المدرب الجزائري بنشيخة: ''ولادي رفضوا يرجعوا الجزائر وبغاو يبقاو في المغرب'' ﻿

أكد المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة، في تصريحه خلال الندوة الخاصة بتوقيعه لصالح فريق وفاق سطيف، أن أطفاله رفضوا العودة للجزائر واختاروا البقاء بالمغرب.

''شوف تيفي''

أكد المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة، في تصريحه خلال الندوة الخاصة بتوقيعه لصالح فريق وفاق سطيف، أن أطفاله رفضوا العودة للجزائر واختاروا البقاء بالمغرب.

وأوضح بنشيخة أمس السبت، بأنه حاول الدخول إلى الجزائر بعد انتهاء مهامه التدريبية بالمغرب، لكن أبناءه اختاروا البقاء بالمغرب الذي فتح له الأبواب حتى يتمكن أطفاله من الدراسة.

ومن جهة أخرى، أكد بنشيخة على أنه درب العديد من الأندية المغربية الكبيرة كالرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي، وحقق معها ألقابا مهمة، وبالتالي فهدفه الرئيسي مع فريقه الجديد وفاق سطيف هو تحقيق الألقاب.