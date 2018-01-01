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نــــايضة..محتجون يهاجمون مباني حكومية والشرطة تستعمل الرصاص

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 16:07 نــــايضة..محتجون يهاجمون مباني حكومية والشرطة تستعمل الرصاص | دولي
نــــايضة..محتجون يهاجمون مباني حكومية والشرطة تستعمل الرصاص
قالت الحكومة الإيرانية اليوم الأحد إن المحتجين الذين ينظمون احتجاجات منذ ثلاثة أيام بسبب المصاعب الاقتصادية واتهامات بالفساد يجب أن يدفعوا ثمنا باهظا إذا ما خرقوا القانون.

''شـــوف تيفي''

قالت الحكومة الإيرانية اليوم الأحد إن المحتجين الذين ينظمون احتجاجات منذ ثلاثة أيام بسبب المصاعب الاقتصادية واتهامات بالفساد يجب أن يدفعوا ثمنا باهظا إذا ما خرقوا القانون.

وفي هذا الصدد تمثل موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عدد من المدن أكبر تحد للزعماء الإيرانيين منذ الاضطرابات التي استمرت شهورا في 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك.

وهاجم محتجون مصارف ومباني حكومية وأشعلوا النيران في دراجة نارية تابعة للشرطة. وقتل اثنان من المحتجين بالرصاص في بلدة دورود مساء أمس السبت. وألقى حبيب الله خوجاتهبور نائب حاكم إقليم لورستان باللوم في مقتلهما على عملاء أجانب.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ''لم تطلق الشرطة وقوات الأمن أي أعيرة نارية. عثرنا على أدلة تشير إلى أعداء الثورة وجماعات تكفيرية وعملاء أجانب في هذا الاشتباك''. وتصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتشددين السنة بالتكفيريين وبخاصة تنظيم الدولة الإسلامية.

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