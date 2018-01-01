عهد التميمي لقاضي إسرائيلي سألها كيف صفعت الجندي فأجابته: '' انزع الأصفاد من يَدَي لأُريك كيف '' ﻿

تستمر شجاعة الأيقونة الفلسطينية ''عهد التميمي'' وتفاجئ العالم بتصديها لاستفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلية، فلوحدها تكافح وتلقن الاحتلال الإسرائيلي درسا لن ينساه.

شوف تيفي:

تستمر شجاعة الأيقونة الفلسطينية ''عهد التميمي'' وتفاجئ العالم بتصديها لاستفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلية، فلوحدها تكافح وتلقن الاحتلال الإسرائيلي درسا لن ينساه.

فعندما حاول القاضي الإسرائيلي سؤالها كيف صفعت الجندي الإسرائيلي خلال اقتحامه قريتها وجهت له جوابا لم يكن بالحسبان بعدما اعتقدوا أنها قد تأثرت بفعل الاعتقال.. فقالت له : '' انزع الأصفاد من يَدَي لأُريك كيف ''..!



وقد ناقشت المحكمة عدة تهم توجهها النيابة العسكرية لعهد ووالدتها، منها تهمة الاعتداء على جنود الاحتلال وإعاقة عملهم وإهانتهم والمشاركة في أعمال ضد قوات الاحتلال من فترات سابقة.