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المحكمة العسكرية في القاهرة تصدر حكمها بالإعدام في حق 7 أشخاص بتهمة اغتيال ضابط كبير

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 15:35 المحكمة العسكرية في القاهرة تصدر حكمها بالإعدام في حق 7 أشخاص بتهمة اغتيال ضابط كبير | دولي
المحكمة العسكرية في القاهرة تصدر حكمها بالإعدام في حق 7 أشخاص بتهمة اغتيال ضابط كبير
حكمت المحكمة العسكرية شمال القاهرة الأحد، بالإعدام في حق7 متهمين، في قضية اغتيال العقيد وائل طاحون ضابط الأمن العام في أبريل 2015، من بين 52 متهما على ذمة القضية، فيما حددت المحكمة جلسة 17 يناير المقبل

شوف تيفي:

حكمت المحكمة العسكرية شمال القاهرة الأحد، بالإعدام في حق7 متهمين، في قضية اغتيال العقيد وائل طاحون ضابط الأمن العام في أبريل 2015، من بين 52 متهما على ذمة القضية، فيما حددت المحكمة جلسة 17 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وتضمنت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام 4 حاضرين، هم محمد بهي الدين وخالد صلاح الدين وأسامة عبد الله محمد ومحمود محمد سعيد، و3 غائبين هم جاد محمد جاد وحسام الصغير علاء والحسيني محمد صبري.

وأرجت المحكمة العسكرية النظر في ملف الآخرين إلى جلسة 17 يناير وهم: يوسف القرضاوي رئيس ما يعرف باسم ''الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين'' ومستشار أمير قطر، وعبد الرحمن البر مفتي الإخوان، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد الإخوان.


وتتابع المحكمة هؤلاء حسب ما نقله موقع ''سكاي نيوز'' بتهم تضم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، التي كفلها الدستور والقانون.

وكشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في التحريض على قتل الضابط ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالا عدائية منها واقعة قتل المجني عليه.

 

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شوف تيفي الإعدام العقيد وائل طاحون مؤسسات الدولة المجموعات

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