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الكاروشي يحرم الرجاء من إتمام تعاقده مع عوبادي

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 15:17 الكاروشي يحرم الرجاء من إتمام تعاقده مع عوبادي | سبور
الكاروشي يحرم الرجاء من إتمام تعاقده مع عوبادي
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن عقد منير عوبادي الوافد الجديد على صفوف فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مهدد بالإلغاء، بسبب شكاية عادل الكاروشي للجامعة الملكية المغربية بعد مطالبته

'' شوف سبور''

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن عقد منير عوبادي الوافد الجديد على صفوف فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مهدد بالإلغاء، بسبب شكاية عادل الكاروشي للجامعة الملكية المغربية بعد مطالبته بمستحقاته المادية.

وسبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن طالبت إدارة الرجاء إلى تسوية أوضاع اللاعبين دون العودة إلى لجنة النزاعات قبل التفكير في التعاقد مع لاعبين جدد، الشيء الذي أقدم عليه الكاروشي، والذي سيحرم العوبادي من الدفاع عن ألوان القلعة الخضراء.

وتعاقد الرجاء مع عوبادي لمدة ستة أشهر خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية، وينتظر قرار لجنة المصادقة على العقود للسماح له بالتعاقد مع لاعبين جدد.

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شوف سبور المغرب الرجاء منير عوبادي

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