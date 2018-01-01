رسميا: الوزير الداودي ينفي الزيادة في ثمن البوطا ﻿

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن ''كل ما يروج عن الزيادة في ثمن قنينة الغاز لا أساس له من الصحة''.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن ''كل ما يروج عن الزيادة في ثمن قنينة الغاز لا أساس له من الصحة''.

وشدد الوزير الداودي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأحد، أن '' الحكومة مستمرة في دعم مادة غاز البوطان، بالإضافة إلى مادتي السكر والدقيق، عن طريق نظام المقاصة، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين ''.

وأبرز الوزير أن '' ما تم ترويجه لا يعدو أن يكون إلا إشاعات، يهدف مروجوها إلى خلق حالة من الارتباك بين المواطنين وإلى احتقان اجتماعي، وكذا التشويش على الحكومة ''.