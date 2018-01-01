لعنة القدس .. مظاهرات في إسرائيل تطالب بسجن ''نتانياهو'' لتورطه في قضايا فساد ﻿

خرج آلاف الإسرائيليين من جديد وسط العاصمة تل أبيب، ضد ما وصفوه بـ''الفساد الحكومي'' وطالبوا بتسريع التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في قضايا الفساد .

شوف تيفي:

خرج آلاف الإسرائيليين من جديد وسط العاصمة تل أبيب، ضد ما وصفوه بـ''الفساد الحكومي'' وطالبوا بتسريع التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في قضايا الفساد .

وشهدت ساحة ''روتشيلد'' بتل أبيب، مظاهرة حاشدة رفع فيها المحتجون لافتات كتب عليها: ''نتنياهو إلى السجن''، ''الحكومة عالم سفلي''، ''نقول لنتنياهو عد إلى منزلك فأنت فاشل''.

وبحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' فإن هذه التظاهرة هي الـ58 ''ضد نتنياهو وفساد حكومته'' منذ دجنبر من العام الماضي.

يذكرأن الشرطة الإسرائيلية حققت 7 مرات مع الرئيس نتنياهو منذ دجنبر 2016، في قضيتي الفساد المعروفتين بالملفين ''1000'' و''2000''، آخرها الجمعة، في جلسة استمرت لنحو أربع ساعات، وفق الإعلام العبري.

نفس المصادر أكدت أن نتنياهو يشتبه تورطه في الملف 1000 بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال إسرائيليين، أما في الملف 2000 فيشتبه به بالتفاوض مع ناشر صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إخبارية منحازة مقابل التضييق على صحيفة ''إسرائيل اليوم'' المنافسة.