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الملك يهنىء قادة الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2018

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 13:57 الملك يهنىء قادة الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2018 | بوليتيك
الملك يهنىء قادة الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2018
بمناسبة إطلالة السنة الميلادية 2018، بعث الملك محمد السادس، برقيات تهاني إلى قادة الدول الشقيقة والصديقة، التي تحتفل بهذه المناسبة.

''شــوف تيفي''

بمناسبة إطلالة السنة الميلادية 2018، بعث الملك محمد السادس، برقيات تهاني إلى قادة الدول الشقيقة والصديقة، التي تحتفل بهذه المناسبة.

وضمن الملك ''محمد السادس'' هذه البرقيات أطيب متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والهناء، ولشعوبهم بتحقيق المزيد من المنجزات على درب التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقيات '' وإذ نستحضر ما ميز السنة التي نودعها من أحداث وتطورات، فإننا نتطلع بكل عزم وتفاؤل، إلى أن تتضافر جهودنا جميعا خلال السنة التي نستقبلها، لتحقيق تطلعات شعوبنا إلى التنمية المستدامة والرخاء المشترك ، في عالم أكثر إنصافا وتضامنا وإنسانية ، تسود فيه فضائل الحوار والتعايش في ظل التكامل والوئام والأمن والسلام''.

 

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