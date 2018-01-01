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المدرب السابق للرجاء ينافس الزاكي على تدريب فريق الإسماعيلي

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 13:48 المدرب السابق للرجاء ينافس الزاكي على تدريب فريق الإسماعيلي | سبور
المدرب السابق للرجاء ينافس الزاكي على تدريب فريق الإسماعيلي
ينافس جوزيه روماو البرتغالي، المدرب السابق لفريق الرجاء والوداد البيضاويين، الإطار الوطني بادو الزاكي في تولي تدريب فريق الإسماعيلي المصري خلفا للفرنسي سباستيان ديسابر المستقيل من مهامه.

'' شوف سبور''

ينافس جوزيه روماو البرتغالي، المدرب السابق لفريق الرجاء والوداد البيضاويين، الإطار الوطني بادو الزاكي في تولي تدريب فريق الإسماعيلي المصري خلفا للفرنسي سباستيان ديسابر المستقيل من مهامه.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الأحد، أن المدرب روماو اشترط حصوله على مبلغ 10 آلاف دولار شهريا وهو راتب يتناسب مع إمكانيات الفريق المادية بل ويقل عن المقابل الذي كان يتقاضاه ديسابر، وهو ما قد يفتح الباب أمام الموافقة على تعيينه في القيادة للنادي.

وسبق للمدرب روماو أن درب الوداد في الفترة من 2005 وحتى 2006 وتوج بطلا للدوري المغربي مع الفريق لأول مرة منذ 13 عاما بالنسبة للنادي، ليتولى مهمة تدريب فريق العربي القطري في 2007-2008 ولم يحقق شيئا يذكر مع الفريق القطري، وتمت إقالته بعد أن خاض 33 مباراة فاز في 11 وتعادل في 12 وخسر 10 مباريات.

وبالنسبة لفريق الرجاء فقد توج معه بطلا للدوري ، ورحل لتدريب فريق الكويت في موسم 2010-2011 وتوج معه بلقب كأس الكويت وكأس السوبر الكويتي، ليلفت أنظار فريق العربي الكويتي ويتولى تدريبه لفترة طويلة استمرت من 2011 حتى 2014.

‫شوف تيفي

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