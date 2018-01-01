عاجل..الدركي اللي قتل مراتو بالفقيه بنصالح ضربها بالقرطاس للرأس وهي حاملة ﻿

في جديد واقعة قتل دركي لزوجته بمنطقة أولاد زيدوح بالفقيه بنصالح، ظهرت معطيات جديدة، تشير إلى أن الدركي البالغ من العمر 32 سنة والمنحدر من مدينة مكناس، أطلق العديد من الرصاصات في جسد زوجته ''ابتسام''

''شوف تيفي''

في جديد واقعة قتل دركي لزوجته بمنطقة أولاد زيدوح بالفقيه بنصالح، ظهرت معطيات جديدة، تشير إلى أن الدركي البالغ من العمر 32 سنة والمنحدر من مدينة مكناس، أطلق العديد من الرصاصات في جسد زوجته ''ابتسام'' الحامل، والتي استقرت إحداها على مستوى الرأس.

وحسب مصادر محلية فإن الضحية ''ابتسام'' كانت حاملا ولها طفلة من زوجها الدركي المتورط في هذا العمل الإجرامي البشع، مشيرة إلى أن هذا الأخير، أفرغ سلاحه الوظيفي بالكامل في جسد زوجته لأسباب مجهولة قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة.

تجدر الإشارة إلى أن الدركي، سلم نفسه صباح يومه الأحد، إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال بعد ساعات من فراره بواسطة سيارته الخفيفة.