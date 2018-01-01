 عاجل..الدركي اللي قتل مراتو بالفقيه بنصالح ضربها بالقرطاس للرأس وهي حاملة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..لقاو عندهم الكوكايين ليلة البوناني وحيحو وسط كازا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..لقاو عندهم الكوكايين ليلة البوناني وحيحو وسط كازا

هكذا تستعد جوهرة سوس مدينة أكادير لاحتفالات رأس السنة الميلادية | مجتمع

هكذا تستعد جوهرة سوس مدينة أكادير لاحتفالات رأس السنة الميلادية

أفضل 10 مقولات من يوهان كرويف‎ | ثقافة و فنون

أفضل 10 مقولات من يوهان كرويف‎

عـــاجل و بالصور..حصلوهم كايمارسو الجنس فكازا ليلة البوناني وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل و بالصور..حصلوهم كايمارسو الجنس فكازا ليلة البوناني وهاشنو وقع

عاجل والصور..شاب في حالة سكر طافح بدا كيشرمل في راسو ليلة رأس السنة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل والصور..شاب في حالة سكر طافح بدا كيشرمل في راسو ليلة رأس السنة بالبيضاء

عاجل..ليلة رأس السنة: مقتل عشرة أميركيين في تحطم طائرة بكوستاريكا | دولي

عاجل..ليلة رأس السنة: مقتل عشرة أميركيين في تحطم طائرة بكوستاريكا

عاجل بالصور.. مطاردة هوليودية سلات بوقوع أخطر كسيدة ليلة البوناني في كازا | حوادث و حقوق

عاجل بالصور.. مطاردة هوليودية سلات بوقوع أخطر كسيدة ليلة البوناني في كازا

بالصور.. بعد عام واحد من الفاجعة: هذا جديد التوأم المغربي نسمة ونسيمة ضحيتا الهجوم الدموي على ملهى ليلي بإسطنبول | مجتمع

بالصور.. بعد عام واحد من الفاجعة: هذا جديد التوأم المغربي نسمة ونسيمة ضحيتا الهجوم الدموي على ملهى

عاجل وبالفيديو.. ليلة رأس السنة: سيارة تسير بسرعة جنونية في كازا تتسب في نقل أشخاص للمستشفى | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. ليلة رأس السنة: سيارة تسير بسرعة جنونية في كازا تتسب في نقل أشخاص للمستشفى

باي باي 2017.. مرحى 2018

عاجل..الدركي اللي قتل مراتو بالفقيه بنصالح ضربها بالقرطاس للرأس وهي حاملة

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 13:28 عاجل..الدركي اللي قتل مراتو بالفقيه بنصالح ضربها بالقرطاس للرأس وهي حاملة | حوادث و حقوق
عاجل..الدركي اللي قتل مراتو بالفقيه بنصالح ضربها بالقرطاس للرأس وهي حاملة
في جديد واقعة قتل دركي لزوجته بمنطقة أولاد زيدوح بالفقيه بنصالح، ظهرت معطيات جديدة، تشير إلى أن الدركي البالغ من العمر 32 سنة والمنحدر من مدينة مكناس، أطلق العديد من الرصاصات في جسد زوجته ''ابتسام''

''شوف تيفي''

في جديد واقعة قتل دركي لزوجته بمنطقة أولاد زيدوح بالفقيه بنصالح، ظهرت معطيات جديدة، تشير إلى أن الدركي البالغ من العمر 32 سنة والمنحدر من مدينة مكناس، أطلق العديد من الرصاصات في جسد زوجته ''ابتسام'' الحامل، والتي استقرت إحداها على مستوى الرأس.

وحسب مصادر محلية فإن الضحية ''ابتسام'' كانت حاملا ولها طفلة من زوجها الدركي المتورط في هذا العمل الإجرامي البشع، مشيرة إلى أن هذا الأخير، أفرغ سلاحه الوظيفي بالكامل في جسد زوجته لأسباب مجهولة قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة.

تجدر الإشارة إلى أن الدركي، سلم نفسه صباح يومه الأحد، إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال بعد ساعات من فراره بواسطة سيارته الخفيفة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي دركي منطقة أولاد زيدوح ابتسام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالصور..لقاو عندهم الكوكايين ليلة البوناني وحيحو وسط كازا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..لقاو عندهم الكوكايين ليلة البوناني وحيحو وسط كازا

عـــاجل و بالصور..حصلوهم كايمارسو الجنس فكازا ليلة البوناني وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل و بالصور..حصلوهم كايمارسو الجنس فكازا ليلة البوناني وهاشنو وقع

عاجل والصور..شاب في حالة سكر طافح بدا كيشرمل في راسو ليلة رأس السنة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل والصور..شاب في حالة سكر طافح بدا كيشرمل في راسو ليلة رأس السنة بالبيضاء

عاجل بالصور.. مطاردة هوليودية سلات بوقوع أخطر كسيدة ليلة البوناني في كازا | حوادث و حقوق

عاجل بالصور.. مطاردة هوليودية سلات بوقوع أخطر كسيدة ليلة البوناني في كازا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مؤلم..شوفو التفاصيل الخاصة بعض كلاب ضالة لطفلة بوزان على لسان الطبيب المشرف على حالتها+فيديو | خارج البلاطو
منذ 16 دقيقة

مؤلم..شوفو التفاصيل الخاصة بعض كلاب ضالة لطفلة بوزان على لسان الطبيب المشرف على حالتها+فيديو

هذا هو المنتخب الذي سيواجه الأسود بعد منتخب أوزباكستان استعدادا للمونديال | بــووز

هذا هو المنتخب الذي سيواجه الأسود بعد منتخب أوزباكستان استعدادا للمونديال

بالفيديو..باراج فكازا ليلة البوناني | قنوات أخرى

بالفيديو..باراج فكازا ليلة البوناني

فطريق أزمور فكازا..تفيش جميع السيارات فليلة البوناني | خارج البلاطو

فطريق أزمور فكازا..تفيش جميع السيارات فليلة البوناني

﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..لقاو عندهم الكوكايين ليلة البوناني وحيحو وسط كازا | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

عاجل وبالصور..لقاو عندهم الكوكايين ليلة البوناني وحيحو وسط كازا

هكذا تستعد جوهرة سوس مدينة أكادير لاحتفالات رأس السنة الميلادية | مجتمع

هكذا تستعد جوهرة سوس مدينة أكادير لاحتفالات رأس السنة الميلادية

أفضل 10 مقولات من يوهان كرويف‎ | ثقافة و فنون

أفضل 10 مقولات من يوهان كرويف‎

عـــاجل و بالصور..حصلوهم كايمارسو الجنس فكازا ليلة البوناني وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل و بالصور..حصلوهم كايمارسو الجنس فكازا ليلة البوناني وهاشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.