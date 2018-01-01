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المنتخب المحلي يجري مباراة ودية امام هذا المنتخب بدون جمهور

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 13:25 المنتخب المحلي يجري مباراة ودية امام هذا المنتخب بدون جمهور | سبور
المنتخب المحلي يجري مباراة ودية امام هذا المنتخب بدون جمهور
قرر الطاقم التقني للمنتخب المحلي برمجة مباراة الأسود المحلية ضد منتخب الكامرون بالمركب الرياضي محمد الخامس ، في السادس من ينايرالمقبل ، بدون حضور الجماهير ، رغبة من الطاقم التقني للمنتخب في إبعاد

شوف سبور

قرر الطاقم التقني للمنتخب المحلي برمجة مباراة الأسود المحلية ضد منتخب الكامرون بالمركب الرياضي محمد الخامس ، في السادس من ينايرالمقبل ، بدون حضور الجماهير ، رغبة من الطاقم التقني للمنتخب في إبعاد اللاعبين عن ضغط الجمهور، مع اقتراب موعد انطلاق بطولة إفريقيا التي تستضيفها بلادنا في 14 يناير و5 فبراير2018 .

وينطلق المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني يوم غد الإثنين بالصخيرات بعد أن يكون اللاعبون قد التحقوا بإقامتهم ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة ، حيث سيجري المنتخب الوطني تداريبه بملحق المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

يذكر أن المغرب مقبل على تنظيم كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية شهر يناير المقبل من سنة 2018 بملعب مراكش الكبير ، و ملعب طنجة ، و مركب محمد الخامس ، و ملعب أدرار بأكادير .

 

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