هام للمغاربة..وجدوا راسكم البرد والجريحة بهذه المناطق في أول أيام سنة 2018 ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، تكون الجريحة محليا بالمرتفعات خلال الليل والصباح. كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول المحيطية واحتمالا

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، تكون الجريحة محليا بالمرتفعات خلال الليل والصباح. كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول المحيطية واحتمالا السايس ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية ، وسحب شيئا ما كثيفة ستهم خلال الصباح شمال المنطقة الشرقية.

فيما ستكون الأجواء مستقرة مع مرور سحب عابرة من الأجواء العليا بالجنوب وجنوب شرق البلاد، وقليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة .

وستهم زوابع رملية محلية المناطق الداخلية للأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي أو الشمالي الشرقي بالقرب من السواحل المحيطية ومن القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية عموما في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 01 و 04 درجة بالمرتفعات ، ومابين 04 و 09 بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي والسايس وهضاب الفوسفاط و والماس و منطقة طنجة و اللوكوس و السهول الغربية للأطلس، ومابين 09 و 14 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى وبالسهول المحيطية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، ومابين 14 و 19 درجة بباقي مناطق الأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، ومابين 15 و 20 درجة بالريف والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل المحيطية الشمالية، ومابين 20 و 25 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية وبباقي السواحل بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 25 و 30 درجة بسوس وغرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان مابين طنجة وطرفاية، وهائجا بباقي المناطق.