هـكـذا تحتفي دول العالم بحلول 2018..أضواء..جنس..ليالي خمرية..مثلية.. وتـخوف كبير من الاعتداءات الإرهابية والكوارث الانسانيـة ﻿

تبــدأ الاحتفالات حول العالم لاستقبال العام 2018، فتنطلق من سيدني، كبرى المدن الأسترالية وتتوالى تدريجيا من آسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا ثم أخيرا إلى الأمريكيتين وسط عروض ضوئية مذهلة، في

''شــوف تـيفي''

تبــدأ الاحتفالات حول العالم لاستقبال العام 2018، فتنطلق من سيدني، كبرى المدن الأسترالية وتتوالى تدريجيا من آسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا ثم أخيرا إلى الأمريكيتين وسط عروض ضوئية مذهلة، في وداع للعام 2017.

وفي هــذا الصـدد فلفارق التوقيت فسيدني هي أول مدينة كبرى في العالم تحتفي بحلول العام 2018، مع انتظار مجيء 1,5 مليون شخص إلى خليجها الشهير لحضور عرض الالعاب النارية التقليدي، الذي يتلون بألوان قوس القزح، رمز حقوق المثليين، احتفالا بتشريع استراليا للزواج المثلي اثر استفتاء وطني نال دعما واسعا، حسب ما أوردته الوكالة المغرب العربي للأنباء .

كما وعدت هونغ كونغ بعرض ألعاب نارية تشبه الشهب تصحبه الموسيقى ويستمر عشر دقائق قبيل منتصف الليل، وسيتم إطلاقها من ناطحات سحاب تطل على مرفأ فيكتوريا هاربر، وستعقد جاكرتا قرانا جماعيا لحوالى 500 ثنائي برعاية الحكومة فيما تنظم المهرجانات والأسواق الشعبية على محاور السير الكبرى وفي المواقع السياحية.

أما دبي فستجري عرض ليزر مرفق بالموسيقى من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم (828 مترا)، عوضا عن عرض الألعاب النارية. وتوقعت شرطة دبي وصول مليون ونصف مليون شخص لمشاهدة عرض الليزر الذي سينقل بالبث الحي عبر موقع تويتر بدء من الساعة 23,30 بالتوقيت المحلي (19,30 ت غ). كما تنظم أمسيات غنائية في مختلف الإمارات يحييها فنانون عرب وغربيون بينهم المصري عمرو دياب في دبي والأميركية كيتي بيري في ابوظبي.



وزينت موسكو جاداتها وساحاتها الرئيسية لاستقبال السنة الجديدة وستضيء عروض الألعاب النارية 36 موقعا مهما في العاصمة الروسية، في ذات الوقت أقامت برلين خيما خاصة على بوابة براندنبرغ للاهتمام النساء اللواتي قد يتعرضن للتحرش او يشعرن بالتهديد، بسبب اعتداءات واسعة اقدمت عليها قبل عامين مجموعات مهاجرين مستهدفة نساء في كولونيا ليلة راس السنة. وفي كولونيا ستجري تعبئة 1400 شرطي وتحسين إنارة الشوارع وتثبيت مزيد من كاميرات المراقبة.

وفي باريس يتوقع تجمع مئات الالاف على جادة الشانزيليزيه للمشاركة في الاحتفالات، أما في ريو دي جانيرو فيتوقع توافد الملايين إلى شاطئ كوباكابانا لمشاهدة العروض النارية، الكثيرون منهم بملابس بيضاء بحسب ما جرت العادة لاستقبال العام الجديد.

وأمام خطر وقوع اعتداءات ولا سيما بسيارات تقتحم تجمعات في الشوارع، كما حصل في نيس (فرنسا) وبرشلونة (اسبانيا)، سيكون ضمان الأمن الشغل الشاغل للسلطات والمنظمين، ولا تزال ذكرى رأس السنة 2017 المأسوية تلازم تركيا بعدما اقتحم رجل مسلح برشاش نادي ''رينا'' الشهير في اسطنبول ما أدى الى مقتل 39 شخصا واصابة 79. وقررت السلطات التركية في هذا الاطار منع التجمعات في ساحة تقسيم الشهيرة في اسطنبول وفي احياء اخرى تشهد حركة كبيرة.

وفي أستراليا تلقت الشرطة تعزيزات في الكثير من المدن الكبرى ولا سيما في سيدني حيث جهز العناصر باسلحة شبه اوتوماتيكية. وبعد أسبوع على اقتحام سائق سيارات لجموع في ملبورن ما أدى الى سقوط 18 جريحا وضعت كتل اسمنتية في بعض المدن الاسترالية لحماية مناطق المشاة.

وسيعزز انتشار الشرطة في نيويورك أيضا خلال الاحتفالات التقليدية بحلول العام الجديد في ساحة تايمز سكوير التي نفذ قربها هجوم قبل ثلاثة أسابيع. وينتظر أن يأتي مليونا شخص الأحد الى الساحة الشهيرة رغم تراجع الحرارة الى عشر درجات تحت الصفر، هيمنت هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية على الملفات البارزة في العام الجاري، ولو أن الجهاديين ما زالوا يشكلون تهديدا مع تبني جهات متصلة بالتنظيم المتطرف او بالقاعدة اعتداءات كثيرة حول العالم.

كذلك برز ملف الأزمة الخليجية بين السعودية وحلفائها من جهة وقطر من جهة أخرى، إلى جانب الكارثة الانسانية المتفاقمة في اليمن، وسرق ثري العقارات دونالد ترامب الاضواء بفوزه بالرئاسة الاميركية في متبنيا شعار ''أميركا أولا'' في سياساته وأسلوبه الشخصي المتقلب الذي هز الدبلوماسية الدولية. ويتوقع أن يواصل نجم تلفزيون الواقع السابق السيطرة على العناوين في 2018 وسط التصعيد مع كوريا الشمالية، بين سلسلة تحديات دولية.

وفي أوروبا سيسهم استمرار المحادثات بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي (بريكست) في بلورة العلاقة التجارية بينهما في المستقبل، فيما ستستضيف روسيا كاس العالم لكرة القدم وسط توتر متصاعد مع الغرب.