مباشرة وبالفيديو..هــذه هي أول مدينة في العالم تحتفل برأس العام الجديد 2018 ﻿

تبدأ أولى الاحتفالات حول العالم لاستقبال العام الجديد 2018، من سيدني كبرى المدن الأسترالية وتتوالى تدريجيا من آسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا ثم أخيرا إلى الأمريكيتين وسط عروض ضوئية مذهلة،

''شــوف تـيفي''

تبدأ أولى الاحتفالات حول العالم لاستقبال العام الجديد 2018، من سيدني كبرى المدن الأسترالية وتتوالى تدريجيا من آسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا ثم أخيرا إلى الأمريكيتين وسط عروض ضوئية مذهلة، في وداع للعام 2017.

ولفارق التوقيت الكوني تكون سيدني أول مدينة كبرى في العالم تحتفل بحلول العام 2018، مع انتظار مجيء 1,5 مليون شخص إلى خليجها الشهير لحضور عرض الألعاب النارية التقليدي، الذي يتلون بألوان قوس قزح، رمز حقوق المثليين، احتفالا بتشريع أستراليا للزواج المثلي إثر استفتاء وطني نال دعما واسعا، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء .