اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران...ومطالب بإسقاط خامنئي ..وانتشار الفساد يهدد بثورة الفقر والبطالة في البلاد ﻿

بعد يومين على انطلاق شرارة التظاهرات في إيران خرجت وزارة الداخلية الإيرانية عن صمتها وتوعدت بأنها ستتصدى لمثيري الفوضى في البلاد، في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات منذ الخميس الماضي تنديدا بسياسات

شوف تيفي:

بعد يومين على انطلاق شرارة التظاهرات في إيران خرجت وزارة الداخلية الإيرانية عن صمتها وتوعدت بأنها ستتصدى لمثيري الفوضى في البلاد، في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات منذ الخميس الماضي تنديدا بسياسات الحكومة الاقتصادية والسياسية وانتشار الفساد ، خصوصا بعد مقتل اثنين من المحتجين.

وانطلقت المظاهرات التي جابت المدن الكبرى في إيران ورفع المحتجون شعارات تشير بوضوح إلى المرشد الإيراني علي خامنئي حيث هتفوا ''الشعب يلجأ للتسول و''خامنئي'' يعيش في نعيم''. وطالب المتظاهرون في كرمانشاه بقية المدن الإيرانية بالانضمام إلى الاحتجاجات التي من المتوقع أن تتوسع خلال الساعات القادمة بعد أن دعا لها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كرر المتظاهرون في مدينتي كرمانشاه وشيراز شعارات أطلقها محتجون الخميس في مدينة مشهد وهي ''الموت لروحاني'' و''الموت للديكتاتور'' و''لاغزة ولا لبنان.. روحي فداء لإيران''، في إشارة إلى الدعم السخي الذي يقدمه النظام في بلادهم إلى ميليشيات موالية لإيران في المنطقة.

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حصول تظاهرات في العديد من مدن البلاد. لكن من الصعب التحقق من مصداقية هذه التسجيلات.

انتشار الفساد واختلاس أموال الدولة أبرز أسباب الإحتجاحات

وتعود أسباب هذه الاحتجاجات كما تشير تقارير إخبارية إلى انتشار الفساد في البلاد واختلاس أموال الدولة خصوصا في فترة حكم الرئيس الأسبق أحمدي نجاد حيث وصلت النسبة 70 مليار دولار، و25 مليار دولار حجم اختلاسات أموال النفط ، كما صنف مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال إيران الأولى عالميا في جرائم غسل الأموال من 2014 إلى 2016.

نفس المؤشر ذكر الشخصيات المتهمة باختلاس أموال البنك المركزي، وجاء سعيد مرتضي في المرتبة الأولى بنسبة 42 مليون دولار يليه صادق محصولي بـ 32 مليون دولار بعدهما جاء الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بـ 30 مليون دولار.

نفس المصدر أبرز كذلك فساد رواتب الحرس الثوري حيث يتقاضى الجنرال محمد علي جعفري 181 ألف دولار شهريا ثم قاسم سليماني'' قائد فيلق القدس'' 170 ألف دولار شهريا.

إلى ذلك لا زالت الأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا في الجوع والبطالة فنفس المؤشر أحصى بأن 30% من الإيرانيين جياع، و 11 مليون شخص يعيشون في 130 ألف منطقة عشوائية، ثم 3 ملايين شاب عاطل عن العمل، إضافة إلى 18 مليون شخص يعانون من ظواهر سلبية مثل تعاطي المخدرات والطلاق، علاوة على 25 % من سكان المدن يعانون من التهميش.

وفي ما يخص الاعتقالات وأحكام الإعدام في إيران فقد أشار المؤشر إلى أن 5000 سجين في البلاد محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون التنفيذ ( أعمارهم بين 20 و30 ).