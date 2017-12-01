عــــاجل : سقوط طائرة قبل احتفالات رأس السنة .. وهــا عدد القتلى ﻿

لقي ستة أشخاص حتفهم إثر سقوط طائرة صغيرة في نهر بمدينة سيدني الأسترالية اليوم الأحد بينما كانوا في رحلة سياحية قبل احتفالات ليلة رأس السنة عند الميناء الشهير، وقالت الشرطة إنها لا تعرف سبب الحادث

''شــوف تيفي''

لقي ستة أشخاص حتفهم إثر سقوط طائرة صغيرة في نهر بمدينة سيدني الأسترالية اليوم الأحد بينما كانوا في رحلة سياحية قبل احتفالات ليلة رأس السنة عند الميناء الشهير، وقالت الشرطة إنها لا تعرف سبب الحادث ولا هويات الركاب الخمسة لكنها تتحدث مع شهود كانوا في زوارق بالنهر في يوم يكون في العادة أحد أزحم أيام السنة. والطيار هو القتيل السادس.

وفي هذا الصدد ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن أربعة من القتلى بريطانيون لكن الشرطة لم تؤكد ذلك. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن مسؤوليها على اتصال بالسلطات المحلية في سيدني، وقالت متحدثة باسم الوزارة ''نحن مستعدون لتقديم المساعدة القنصلية''.

والطائرة تابعة لشركة (سيدني سيبلينز) وهي من شركات السياحة الكبرى في المدينة. واستقل عدد من المشاهير طائرات الشركة السياحية أثناء زيارتهم لأستراليا ومن بينهم مغني البوب إد شيران وعملاق التكنولوجيا بيل جيتس والممثل كوبا جودينج جونيور.

وذكرت الشرطة أن الطائرة كانت تعيد الركاب الخمسة بعد تناول الطعام في مطعم على ضفة النهر بشمال سيدني إلى مقر الشركة عندما سقطت في المياه وغرقت على الفور، وقال مايكل جورمان القائم بأعمال مفتش الشرطة ''تحدثنا إلى عدد من الشهود''.