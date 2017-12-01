هؤلاء حكام الجولة الأخيرة من الشطر الأول للبطولة الاحترافية ﻿

تختتم اليوم الأحد بمختلف ملاعب المملكة ، الجولة 15 والأخيرة من البطولة الوطنية اتصالات المغرب بإجراء مجموعة من المباريات المهمة، باستثناء مباراتي الوداد المؤجلتين.

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تختتم اليوم الأحد بمختلف ملاعب المملكة ، الجولة 15 والأخيرة من البطولة الوطنية اتصالات المغرب بإجراء مجموعة من المباريات المهمة، باستثناء مباراتي الوداد المؤجلتين.

وقد عينت المديرية الوطنية للتحكيم الحكم الجامعي ''حمزة الفارق'' من عصبة تادلة لقيادة لقاء القمة من مرحلة ذهاب البطولة الاحترافية بين ''حسنية أكادير'' و''المغرب التطواني'' والتي يسعى فيها الفريق السوسي للظفر بالنقاط التلاتة والتتويج بلقب الخريف .

وبخصوص تعيينات حكام عصبة سوس ، فقد تم تعيين الحكم ''توفيق كورار'' لقيادة لقاء أولمبيك آسفي والدفاع الحسني الجديدي برسم الدورة الأخيرة من ذهاب البطولة الاحترافية.

وبالنسبة لمباراة شباب أطلس خنيفرة أمام ضيفه الوداد الرياضي ، فقد تم تعيين الحكم عبد الرحيم اليعقوبي من عصبة الشرق للإشراف على اللقاء .