عاجل..السجن للفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سعد المجرد مهدد بقضاء عقوبة سجنية بفرنسا، بسبب التعويضات المفروض عليه دفعها إلى شركة ''كايرو باي نايت'' والتي تطالبه بدفع مبلغ مالي ضخم تصل قيمته لحوالي 280 مليون سنتيم

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سعد المجرد مهدد بقضاء عقوبة سجنية بفرنسا، بسبب التعويضات المفروض عليه دفعها إلى شركة ''كايرو باي نايت'' والتي تطالبه بدفع مبلغ مالي ضخم تصل قيمته لحوالي 280 مليون سنتيم كتعويض عن الخسائر التي تعرضت لها الشركة بسبب عدم إحياء الفنان لحفلته بباريس عقب اعتقاله شهر أكتوبر 2016.

وأكد المصدر ذاته أن المجرد وفي حال عدم دفعه للمبلغ المذكور للشركة بعدما حجزت السلطات الفرنسية أرصدته البنكية والتي عُثر بها فقط على مبلغ 20 أورو، فإن العقوبة البديلة التي ستكون في حقه هي السجن.

وأشار ذات المصدر أن صاحبة الدعوة ضد المجرد، أكدت بأنها لن تتنازل للفنان المغربي خاصة بعد أن باءت جميع محاولاتها من أجل إنهاء المشكل وديا بالفشل.