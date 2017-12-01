 عاجل..السجن للفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل مثيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هـكـذا تحتفي دول العالم بحلول 2018..أضواء..جنس..ليالي خمرية..مثلية.. وتـخوف كبير من الاعتداءات الإرهابية والكوارث الانسانيـة | دولي

هـكـذا تحتفي دول العالم بحلول 2018..أضواء..جنس..ليالي خمرية..مثلية.. وتـخوف كبير من الاعتداءات

مباشرة وبالفيديو..هــذه هي أول مدينة في العالم تحتفل برأس العام الجديد 2018 | دولي

مباشرة وبالفيديو..هــذه هي أول مدينة في العالم تحتفل برأس العام الجديد 2018

اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران...ومطالب بإسقاط خامنئي ..وانتشار الفساد يهدد بثورة الفقر والبطالة في البلاد | دولي

اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران...ومطالب بإسقاط خامنئي ..وانتشار الفساد يهدد بثورة الفقر والبطالة

عــــاجل : سقوط طائرة قبل احتفالات رأس السنة .. وهــا عدد القتلى | دولي

عــــاجل : سقوط طائرة قبل احتفالات رأس السنة .. وهــا عدد القتلى

عاجل..السجن للفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون

عاجل..السجن للفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل مثيرة

عاجل..هذا هو مصير الدركي اللي قتل مراتو بالقرطاس بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو مصير الدركي اللي قتل مراتو بالقرطاس بالفقيه بنصالح

مثير وبالفيديو..بعد فوزه على هاري وبنصديق ريكو يشارك في فيلم الكيكبوكسر | بووز

مثير وبالفيديو..بعد فوزه على هاري وبنصديق ريكو يشارك في فيلم الكيكبوكسر

مثير..تفاصيل جديدة بخصوص قتل الدركي لزوجته بالقرطاس بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق

مثير..تفاصيل جديدة بخصوص قتل الدركي لزوجته بالقرطاس بالفقيه بن صالح

طرائف مضحكة لصحفيي شوف تيفي في الشارع..شوفو أشنو وقع ليهم | بووز

طرائف مضحكة لصحفيي ''شوف تيفي'' في الشارع..شوفو أشنو وقع ليهم

باي باي 2017.. مرحى 2018

عاجل..السجن للفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 12:06 عاجل..السجن للفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون
عاجل..السجن للفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل مثيرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سعد المجرد مهدد بقضاء عقوبة سجنية بفرنسا، بسبب التعويضات المفروض عليه دفعها إلى شركة ''كايرو باي نايت'' والتي تطالبه بدفع مبلغ مالي ضخم تصل قيمته لحوالي 280 مليون سنتيم

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سعد المجرد مهدد بقضاء عقوبة سجنية بفرنسا، بسبب التعويضات المفروض عليه دفعها إلى شركة ''كايرو باي نايت'' والتي تطالبه بدفع مبلغ مالي ضخم تصل قيمته لحوالي 280 مليون سنتيم كتعويض عن الخسائر التي تعرضت لها الشركة بسبب عدم إحياء الفنان لحفلته بباريس عقب اعتقاله شهر أكتوبر 2016.

وأكد المصدر ذاته أن المجرد وفي حال عدم دفعه للمبلغ المذكور للشركة بعدما حجزت السلطات الفرنسية أرصدته البنكية والتي عُثر بها فقط على مبلغ 20 أورو، فإن العقوبة البديلة التي ستكون في حقه هي السجن.

وأشار ذات المصدر أن صاحبة الدعوة ضد المجرد، أكدت بأنها لن تتنازل للفنان المغربي خاصة بعد أن باءت جميع محاولاتها من أجل إنهاء المشكل وديا بالفشل.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السلطات الفنان سعد المجرد فرنسا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..الدوك صماد هاز صاك ديال العيالات في سبوع بنت باطمة | ثقافة و فنون

بالصورة..الدوك صماد هاز صاك ديال العيالات في سبوع بنت باطمة

بالصـــور..مفاجأة في عقيقة دنيا باطما بمراكش..جابو لغزل الدفوع ديال الذهب | ثقافة و فنون

بالصـــور..مفاجأة في عقيقة دنيا باطما بمراكش..جابو لغزل الدفوع ديال الذهب

المركب السياحي 555 يكذب إشاعات الحريق ويعد بسهرات استثنائية بمناسبة رأس السنة | ثقافة و فنون

المركب السياحي ''555'' يكذب إشاعات الحريق ويعد بسهرات استثنائية بمناسبة رأس السنة

بالصورة مروان حيداوي يحتفل بعيد زواجه | ثقافة و فنون

بالصورة مروان حيداوي يحتفل بعيد زواجه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أجوبة مثيرة وطريفة حول احتفال المغاربة برأس السنة..شوفو أشنو قالو بين الحلال و الحرام | نسولو الناس
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..أجوبة مثيرة وطريفة حول احتفال المغاربة برأس السنة..شوفو أشنو قالو بين الحلال و الحرام

بالفيديو..شوفو أشنو قررو المغاربة يطبقو سنة 2018 | نسولو الناس

بالفيديو..شوفو أشنو قررو المغاربة يطبقو سنة 2018

بالفيديو..البيصارة أو دواء البرد..أشهر وجبة بشمال المغرب..شوفو كيفاش كاتصوب | خارج البلاطو

بالفيديو..''البيصارة'' أو ''دواء البرد''..أشهر وجبة بشمال المغرب..شوفو كيفاش كاتصوب

في دقائق ..تذكر معنا أبرز أحداث سنة 2017 بالمغرب | بــووز

في دقائق ..تذكر معنا أبرز أحداث سنة 2017 بالمغرب

﻿

آخر المستجدات

هـكـذا تحتفي دول العالم بحلول 2018..أضواء..جنس..ليالي خمرية..مثلية.. وتـخوف كبير من الاعتداءات الإرهابية والكوارث الانسانيـة | دولي
منذ 5 دقائق

هـكـذا تحتفي دول العالم بحلول 2018..أضواء..جنس..ليالي خمرية..مثلية.. وتـخوف كبير من الاعتداءات

مباشرة وبالفيديو..هــذه هي أول مدينة في العالم تحتفل برأس العام الجديد 2018 | دولي

مباشرة وبالفيديو..هــذه هي أول مدينة في العالم تحتفل برأس العام الجديد 2018

اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران...ومطالب بإسقاط خامنئي ..وانتشار الفساد يهدد بثورة الفقر والبطالة في البلاد | دولي

اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران...ومطالب بإسقاط خامنئي ..وانتشار الفساد يهدد بثورة الفقر والبطالة

عــــاجل : سقوط طائرة قبل احتفالات رأس السنة .. وهــا عدد القتلى | دولي

عــــاجل : سقوط طائرة قبل احتفالات رأس السنة .. وهــا عدد القتلى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.