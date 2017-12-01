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عاجل..هذا هو مصير الدركي اللي قتل مراتو بالقرطاس بالفقيه بنصالح

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 11:41 عاجل..هذا هو مصير الدركي اللي قتل مراتو بالقرطاس بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق
عاجل..هذا هو مصير الدركي اللي قتل مراتو بالقرطاس بالفقيه بنصالح
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الدركي المتورط في قتل زوجته بواسطة سلاحه الوظيفي، سلم نفسه قبل قليل من يومه الأحد، إلى مصالح الدرك الملكي ببني ملال.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الدركي المتورط في قتل زوجته بواسطة سلاحه الوظيفي، سلم نفسه قبل قليل من يومه الأحد، إلى مصالح الدرك الملكي ببني ملال.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، قامت بتمشيط مختلف المناطق المحيطة بمدينة بني ملال والفقيه بنصالح بالإضافة إلى وضع سدود قضائية، ما جعل هذا الدركي يسلم نفسه إلى القيادة الجهوية للدرك ببني ملال.

تجدر الإشارة إلى أن دركيا، يبلغ من العمر 32 سنة، أقدم مساء أمس السبت على قتل زوجته البالغة من العمر 25 عاما ، لأسباب مجهولة بواسطة سلاحه الوظيفي داخل منزلهما بمنطقة اولاد زيدوح التابعة للفقيه بنصالح.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدرك الملكي الفقيه بنصالح بني ملال

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