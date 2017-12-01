رونالدو يكشف عن مستقبله ما بعد مساره الرياضي ﻿

كشف كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم، عن تطلعاته المستقبلية لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم، بعد كثرة القيل والقال عن مساره الرياضي أحسن لاعب في العالم هذا العام.

'' شوف سبور''

كشف كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم، عن تطلعاته المستقبلية لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم، بعد كثرة القيل والقال عن مساره الرياضي أحسن لاعب في العالم هذا العام.

وقال النجم البرتغالي أنه يرغب في القيام بتجربة أفلام خاصة بأعماله ثم متابعة فنادقه وصالات الألعاب الرياضية فضلا عن عقده مع شركة الملابس الرياضية ''نايكي''.

وتابع قائلا :'' أريد التعلم كي أكون رجلا للأعمال، بدأت في التخطيط لمستقبلي عندما كان عمري 27 أو 28 سنة''.

وكشف الدون في مقابلة تلفزيونية لـ''سكاي سبورت إيطاليا'' مع نجم جوفنتوس الأسبق، أليساندرو دل بييرو، ستعرض مع مطلع عام 2018: ''تركيزي الكامل في الوقت الحالي داخل الملعب، وأدرك أن لحظة اعتزالي ستأتي لا محالة، ولكن حتى تأتي تلك اللحظة أريد الاستمتاع..''.

وأفاد رونالدو أنه كان في طريقه للانضمام إلى صفوف اليوفي قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد عام 2003، والذي تم بسبب تفضيله اللعب في الدوري الإنجليزي عن الكالتشيو الإيطالي.