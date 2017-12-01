 مثير..تفاصيل جديدة بخصوص قتل الدركي لزوجته بالقرطاس بالفقيه بن صالح ﻿
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مثير..تفاصيل جديدة بخصوص قتل الدركي لزوجته بالقرطاس بالفقيه بن صالح

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 11:11 مثير..تفاصيل جديدة بخصوص قتل الدركي لزوجته بالقرطاس بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق
مثير..تفاصيل جديدة بخصوص قتل الدركي لزوجته بالقرطاس بالفقيه بن صالح
في جديد جريمة قتل دركي لزوجته بالفقيه بنصالح بواسطة سلاحه الوظيفي، توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات جديدة من مصدرها بخصوص الواقعة، ومن بينها أن الدركي المتورط في هاته النازلة يبلغ من العمر 32 سنة، ويعتبر

''شوف تيفي''

في جديد جريمة قتل دركي لزوجته بالفقيه بنصالح بواسطة سلاحه الوظيفي، توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات جديدة من مصدرها بخصوص الواقعة، ومن بينها أن الدركي المتورط في هاته النازلة يبلغ من العمر 32 سنة، ويعتبر من بين عناصر المركز الترابي للدرك باولاد زيدوح.

وأوضح المصدر ذاته أن الدركي وبعد ارتكابه للجريمة البشعة، فر بسيارته الخاصة، وتمكن من تجاوز حاجز للدرك على مستوى منطقة أولاد عياش، مشيرا إلى أن المعني بالأمر وبسبب وقوع عطل في عجلة سيارته تركها بالطريق السيار وفر إلى وجهة غير معلومة.

وأكد ذات المصدر أن الأبحاث ما تزال جارية لإيقاف المعني بالأمر، الذي ارتكب جريمته البشعة في حق زوجته التي كانت متزوجة سابقا بدركي.

 

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المغرب شوف تيفي المركز الترابي الدرك الملكي ولاد زيدوح الطريق السيار

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