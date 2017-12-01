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مثير ... فاعلون سياسيون يكشفون لشوف تيفي فين كايدوزوا رأس العام

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 10:52 مثير ... فاعلون سياسيون يكشفون لشوف تيفي فين كايدوزوا رأس العام | بوليتيك
مثير ... فاعلون سياسيون يكشفون لشوف تيفي فين كايدوزوا رأس العام
يبـدو أن أغلب الفاعلين والزعماء السياسيين لا يقضون رأس السنة داخل أرض الوطن، وحتى من يختار أن يقضي هذا اليوم داخل الوطن يفضل أن يبقى مع أسرته في غالب الأحيان بعيدا عن الأنظار .

''شـــوف تيفي''

 

يبـدو أن أغلب الفاعلين والزعماء السياسيين لا يقضون رأس السنة داخل أرض الوطن، وحتى من يختار أن يقضي هذا اليوم داخل الوطن يفضل أن يبقى مع أسرته في غالب الأحيان بعيدا عن الأنظار .

وفــي هذا الصـدد ربطت ''شوف تـيفي'' الاتصال ببعض الفاعليين السياسيين لأجل التقرب من وجهتهم المفضلة، فأكد وزير الخارجية والتعاون ''نـاصر بوريطة'' أنه سيقضي ليلة الاحتفاء برأس السنة مع والدته بالرباط .

في الوقت نفسه تحفظ ''نبيل بنعبد الله'' الوزير السابق و الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن تحديد المكان الذي يوجد فيه ، مؤكدا أنه يتواجد خارج أرض الوطن ، وأنه يعيش أزمة نفسية تحول بينه وبين الإفصاح عن حقيقة أمره ، لاسيما هذه الأيام رغم تزامنها مع رأس السنة.

من جهة أخرى ، يختار ''أمحند العنصر'' الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ورئيس جهة فاس مكناس أن يبقى في بيته ليلة الاحتفاء برأس السنة حيث صرح لـ''شوف تيفي'' قائلا: '' أنا منمشي لا مريكان ولا والو أندوزو غي تحت المانطة'' في حين رفض عدد كبير من الفاعلين السياسيين التماهي مع أسئلة شوف تيفي مؤكدين أنها حياتهم الخاصة وقطعوا الاتصال .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي العنصر بوريطة المغرب نبعبد الله

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