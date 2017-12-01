عــملة رقمية رسمية تنافس ''البيتكوين'' ﻿

قالت صحيفة ''تلغراف'' إن بنك إنجلترا المركزي يتجه للموافقة على إصدار نسخته من العملة الرقمية المشفرة على غرار ''بيتكوين''، مطلع العام المقبل.

''شــوف تيفي''

قالت صحيفة ''تلغراف'' إن بنك إنجلترا المركزي يتجه للموافقة على إصدار نسخته من العملة الرقمية المشفرة على غرار ''بيتكوين''، مطلع العام المقبل.

وبحسب المصدر نفسه، فإن البنك أوعز منذ 2015، لوحدة بحثية أن تنظر في إمكانية طرح عملة رقمية مرتبطة بالجنيه الإسترليني، فضلا عن ذلك، سيكون بوسع مواطني بريطانيا استخدام العملة الرقمية في شراء الأغراض العادية وحجز التذاكر أو حتى اقتناء العقارات بكل سهولة، دون حاجة إلى أساليب الدفع القديمة.

وفــي هذا الصدد أجرى بنك أو إنغلاند اختبارات للعملات الرقمية، ومنها بيتكوين، بغرض الاطلاع على نجاعة إجراء الصفقات الرقمية، وارتفعت قيمة بيتكوين بشكل لافت خلال العام الجاري، إذ لم تكن قيمتها تتجاوز 920 دولارا، في يناير الماضي، لكنها وصلت في منتصف ديسمبر الجاري، إلى 16 ألف دولار، غير أنها هبطت سريعا بعد ذلك.، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربي'' .

هـــذا وقال محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، إنه التقى مؤخرا بعدد من رؤساء البنوك المركزية وناقش معهم إطلاق عمليات رقمية.