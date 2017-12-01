 عــملة رقمية رسمية تنافس ''البيتكوين'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هـكـذا تحتفي دول العالم بحلول 2018..أضواء..جنس..ليالي خمرية..مثلية.. وتـخوف كبير من الاعتداءات الإرهابية والكوارث الانسانيـة | دولي

هـكـذا تحتفي دول العالم بحلول 2018..أضواء..جنس..ليالي خمرية..مثلية.. وتـخوف كبير من الاعتداءات

مباشرة وبالفيديو..هــذه هي أول مدينة في العالم تحتفل برأس العام الجديد 2018 | دولي

مباشرة وبالفيديو..هــذه هي أول مدينة في العالم تحتفل برأس العام الجديد 2018

اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران...ومطالب بإسقاط خامنئي ..وانتشار الفساد يهدد بثورة الفقر والبطالة في البلاد | دولي

اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران...ومطالب بإسقاط خامنئي ..وانتشار الفساد يهدد بثورة الفقر والبطالة

عــــاجل : سقوط طائرة قبل احتفالات رأس السنة .. وهــا عدد القتلى | دولي

عــــاجل : سقوط طائرة قبل احتفالات رأس السنة .. وهــا عدد القتلى

عاجل..السجن للفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون

عاجل..السجن للفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل مثيرة

عاجل..هذا هو مصير الدركي اللي قتل مراتو بالقرطاس بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو مصير الدركي اللي قتل مراتو بالقرطاس بالفقيه بنصالح

مثير وبالفيديو..بعد فوزه على هاري وبنصديق ريكو يشارك في فيلم الكيكبوكسر | بووز

مثير وبالفيديو..بعد فوزه على هاري وبنصديق ريكو يشارك في فيلم الكيكبوكسر

مثير..تفاصيل جديدة بخصوص قتل الدركي لزوجته بالقرطاس بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق

مثير..تفاصيل جديدة بخصوص قتل الدركي لزوجته بالقرطاس بالفقيه بن صالح

طرائف مضحكة لصحفيي شوف تيفي في الشارع..شوفو أشنو وقع ليهم | بووز

طرائف مضحكة لصحفيي ''شوف تيفي'' في الشارع..شوفو أشنو وقع ليهم

باي باي 2017.. مرحى 2018

عــملة رقمية رسمية تنافس ''البيتكوين''

بتاريــخ : 31 دجنبر 2017 / 10:46 عــملة رقمية رسمية تنافس البيتكوين | نت 2.0
عــملة رقمية رسمية تنافس ''البيتكوين''
قالت صحيفة ''تلغراف'' إن بنك إنجلترا المركزي يتجه للموافقة على إصدار نسخته من العملة الرقمية المشفرة على غرار ''بيتكوين''، مطلع العام المقبل.

''شــوف تيفي''

قالت صحيفة ''تلغراف'' إن بنك إنجلترا المركزي يتجه للموافقة على إصدار نسخته من العملة الرقمية المشفرة على غرار ''بيتكوين''، مطلع العام المقبل.

وبحسب المصدر نفسه، فإن البنك أوعز منذ 2015، لوحدة بحثية أن تنظر في إمكانية طرح عملة رقمية مرتبطة بالجنيه الإسترليني، فضلا عن ذلك، سيكون بوسع مواطني بريطانيا استخدام العملة الرقمية في شراء الأغراض العادية وحجز التذاكر أو حتى اقتناء العقارات بكل سهولة، دون حاجة إلى أساليب الدفع القديمة.

وفــي هذا الصدد أجرى بنك أو إنغلاند اختبارات للعملات الرقمية، ومنها بيتكوين، بغرض الاطلاع على نجاعة إجراء الصفقات الرقمية، وارتفعت قيمة بيتكوين بشكل لافت خلال العام الجاري، إذ لم تكن قيمتها تتجاوز 920 دولارا، في يناير الماضي، لكنها وصلت في منتصف ديسمبر الجاري، إلى 16 ألف دولار، غير أنها هبطت سريعا بعد ذلك.، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربي'' .

هـــذا وقال محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، إنه التقى مؤخرا بعدد من رؤساء البنوك المركزية وناقش معهم إطلاق عمليات رقمية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بيتكوين عملات رقمية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام لأصحاب الهواتف النقالة: اختراع بطارية يمكن شحنها خلال ثانية واحدة | نت 2.0

هام لأصحاب الهواتف النقالة: اختراع بطارية يمكن شحنها خلال ثانية واحدة

حذر الواتساب من هاته الهواتف ابتداء من سنة 2018 | نت 2.0

حذر الواتساب من هاته الهواتف ابتداء من سنة 2018

وأخيرا...الفيسبوك يزيل خاصية الأخبار الزائفة | نت 2.0

وأخيرا...الفيسبوك يزيل خاصية الأخبار الزائفة

هام لمستخدمي الفيسبوك.. خدمة جديدة قبل نهاية السنة | نت 2.0

هام لمستخدمي الفيسبوك.. خدمة جديدة قبل نهاية السنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أجوبة مثيرة وطريفة حول احتفال المغاربة برأس السنة..شوفو أشنو قالو بين الحلال و الحرام | نسولو الناس
منذ 14 دقيقة

بالفيديو..أجوبة مثيرة وطريفة حول احتفال المغاربة برأس السنة..شوفو أشنو قالو بين الحلال و الحرام

بالفيديو..شوفو أشنو قررو المغاربة يطبقو سنة 2018 | نسولو الناس

بالفيديو..شوفو أشنو قررو المغاربة يطبقو سنة 2018

بالفيديو..البيصارة أو دواء البرد..أشهر وجبة بشمال المغرب..شوفو كيفاش كاتصوب | خارج البلاطو

بالفيديو..''البيصارة'' أو ''دواء البرد''..أشهر وجبة بشمال المغرب..شوفو كيفاش كاتصوب

في دقائق ..تذكر معنا أبرز أحداث سنة 2017 بالمغرب | بــووز

في دقائق ..تذكر معنا أبرز أحداث سنة 2017 بالمغرب

﻿

آخر المستجدات

هـكـذا تحتفي دول العالم بحلول 2018..أضواء..جنس..ليالي خمرية..مثلية.. وتـخوف كبير من الاعتداءات الإرهابية والكوارث الانسانيـة | دولي
منذ 7 دقائق

هـكـذا تحتفي دول العالم بحلول 2018..أضواء..جنس..ليالي خمرية..مثلية.. وتـخوف كبير من الاعتداءات

مباشرة وبالفيديو..هــذه هي أول مدينة في العالم تحتفل برأس العام الجديد 2018 | دولي

مباشرة وبالفيديو..هــذه هي أول مدينة في العالم تحتفل برأس العام الجديد 2018

اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران...ومطالب بإسقاط خامنئي ..وانتشار الفساد يهدد بثورة الفقر والبطالة في البلاد | دولي

اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران...ومطالب بإسقاط خامنئي ..وانتشار الفساد يهدد بثورة الفقر والبطالة

عــــاجل : سقوط طائرة قبل احتفالات رأس السنة .. وهــا عدد القتلى | دولي

عــــاجل : سقوط طائرة قبل احتفالات رأس السنة .. وهــا عدد القتلى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.