عاجل..صفقة الموسم: نجم برازيلي ينتقل إلى صفوف برشلونة+صورة ﻿

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قبل ساعات من انطلاق الميركاتو الشتوي، قدمت شركة ''نايكي'' المختصة بملابس و أدوات الرياضة على موقعها الخاص على الإنترنت عرضا لملابس النادي الأول بكرة القدم، و المفاجأة كانت بعرض ملابس فريق برشلونة

''شوف تيفي''

قبل ساعات من انطلاق الميركاتو الشتوي، قدمت شركة ''نايكي'' المختصة بملابس و أدوات الرياضة على موقعها الخاص على الإنترنت عرضا لملابس النادي الأول بكرة القدم، و المفاجأة كانت بعرض ملابس فريق برشلونة الإسباني على البرازيلي و لاعب نادي ليفربول فيليب كوتينيو.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية، يومه الأحد، فقد عرضت الشركة ملابس الفريق الأول في صورة ظهر فيها البرازيلي و نجم فريق ليفربول الإنجليزي وهو يرتديها، وأرفقتها بتغريدة، كتبت فيها:'' فيليب كوتينو جاهز لإضاءة الكامب نو''.

وأكدت ذات المصادر أن شركة ''نايكي'' سارعت إلى حذف المنشور من موقعها، مشيرة إلى أن الشركة العالمية قد نشرت هذه التدوينة بعد توصلها بمعلومات تؤكد انتقال كوتينيو إلى برشلونة.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية، كشفت خلال الأسبوع الجاري عن قيام برشلونة بعرض 140 مليون يورو على ليفربول من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي.

 

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المغرب شوف تيفي نايكي كوتينو البرازيلي شركة نايكي

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