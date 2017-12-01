عاجل.. بعد أوناجم ودادي آخر مهدد بإجراء عملية جراحية ﻿

كشفت مصادر ودادية، أن الطاقم الطبي لفريق الوداد الرياضي، متردد حول إخضاع أنس الأصبحي، لاعب الفريق لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر ودادية، أن الطاقم الطبي لفريق الوداد الرياضي، متردد حول إخضاع أنس الأصبحي، لاعب الفريق لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن غيابه عن التشكيلة الرسمية رغم عطائه المتميز كان بسبب كثرة الإصابات التي كان يتعرض لها اللاعب، مشيرا أنه من المنتظر أن يجري عملية جراحية لإنهاء محنته مع الإصابة.



ويغيب الأصبحي عن الوداد منذ المباراة التي فاز فيها على الإهلي المصري بهدفين لهدف لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية.