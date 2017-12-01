فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيسلخ مهاجرين مغاربة وسط الحبس في مالقا ﻿

تعرض مهاجرون مغاربة للاعتداء على يد الأمن الإسباني، يومه السبت، وسط سجن بمدينة مالقا، المخصص لوضع السجناء المهاجرين بطريقة غير شرعية للديار الإسبانية.

"شوف تيفي"

تعرض مهاجرون مغاربة للاعتداء على يد الأمن الإسباني، يومه السبت، وسط سجن بمدينة مالقا، المخصص لوضع السجناء المهاجرين بطريقة غير شرعية للديار الإسبانية.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية فإن الأمن الإسباني قام بتدخله العنيف ضد المغاربة والجزائريين ومهاجرين أفارقة جنوب الصحراء بسبب احتجاجهم على الوضع داخل السجن.

وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر لقناة "شوف تيفي" أن المهاجرين المغاربة المتواجدين داخل سجن مالقا يعانون كباقي السجناء الأجانب من العنصرية وسوء المعاملة .