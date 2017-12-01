المركب السياحي ''555'' يكذب إشاعات الحريق ويعد بسهرات استثنائية بمناسبة رأس السنة ﻿

كذبت إدارة المؤسسة السياحية ''555'' الإشاعات التي تداولها الرأي العام في مدينة مراكش خصوصا بعد اندلاع حريق بالجزء العلوي من مطعم المؤسسة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة ، وأكدت أنها تجاوزت الأمر

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كذبت إدارة المؤسسة السياحية ''555'' الإشاعات التي تداولها الرأي العام في مدينة مراكش خصوصا بعد اندلاع حريق بالجزء العلوي من مطعم المؤسسة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة ، وأكدت أنها تجاوزت الأمر بسرعة في أفق استقبال زبائنها كالمعتاد وفي أحسن الظروف.

وفي ردها على الجميع وعدت المؤسسة السياحية المعروفة بمراكش، بسهرات متميزة بمناسبة احتفالات نهاية السنة انطلاقا من اليوم، بحضور فنانين ونجوم سيحيون حفلات نهاية السنة في أجواء استثنائية واحتفالية.

وللإشارة فمؤسسة 555، تقع بالمنطقة السياحية أكدال بشارع محمد السادس الذي أصبح من بين أكثر المواقع جاذبية للاستثمار السياحي في المغرب، وقد أضفت مؤسسة 555 نفسا جديدا لمراكش كوجهة سياحية، حيث تجذب إليها طبقة جديدة من السياح الأجانب بفضل الحفلات الفنية ذات الطابع العالمي التي تحتضنها بحضور نجوم عالميين.