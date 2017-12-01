''العثماني'' يدخل على الخط في قضية الزيادة في ثمن ''البوطا'' ..وهاشنو قال ﻿

بعدما أثيرت قضية الزيادة في ثمن قنينة الغاز في أوساط المجتمع المغربي، وتفاعل العديد من نشطاء ورواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' مع الخبر بين مصدق ومكذب، فند ''العثماني'' رئيس الحكومة كل ما يروج .

''شوف تيفي''

بعدما أثيرت قضية الزيادة في ثمن قنينة الغاز في أوساط المجتمع المغربي، وتفاعل العديد من نشطاء ورواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' مع الخبر بين مصدق ومكذب، فند ''العثماني'' رئيس الحكومة كل ما يروج .

وفي هذا الصدد ، كتب ''سعد الدين العثماني'' في تدوينة له على صفحته الرسمية ''فيسبوك'' قائلا: ''تروج إشاعات عن قرب الزيادة في ثمن قنينة الغاز (البوطا)،'' وزاد قائلا '' أؤكد أن هذا الخبر غير صحيح بالمرة''.

مختتما بالتأكيد على دعم الحكومة '' وأن دعم الحكومة من خلال صندوق المقاصة مستمر كما كان..''