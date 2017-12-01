الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا'' ﻿

بعدما أثيرت قضية الزيادة في ثمن قنينة الغاز في أوساط المجتمع المغربي ولقيت ردود فعل متباينة ، نفى ''لحسن الداودي'' الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العانة والحكامة كل مايروج عن

''شوف تيفي''

بعدما أثيرت قضية الزيادة في ثمن قنينة الغاز في أوساط المجتمع المغربي ولقيت ردود فعل متباينة ، نفى ''لحسن الداودي'' الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العانة والحكامة كل مايروج عن الزيادة في ثمن قنينة الغاز معتبرا ذلك ''لا أساس له من الصحة''.

وفي هذا الصدد نشر الوزير الداودي في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك '' قائلا : ''أؤكد أن الحكومة مستمرة في دعم مادة غاز البوطان، بالإضافة إلى مادتي السكر والدقيق، عن طريق نظام المقاصة، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين'' وأردف ''وبالتالي لا زيادة في ثمن قارورة الغاز''.

وأضاف قائلا في ذات التدوينة:''ما تم ترويجه لايعدو أن يكون إلا إشاعات، يهدف مروجوها إلى خلق حالة من الارتباك بين المواطنين وإلى احتقان اجتماعي وكذا التشويش على الحكومة''.