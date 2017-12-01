 الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش | ثقافة و فنون

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن البوطا | بوليتيك

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا''

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. | دولي

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد..

برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا | بوليتيك

برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا

عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى

رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس | دولي

رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس

فيديو مؤثر ..جواد اليميق : خبر عدم مواصلة عصام الراقي مشواره مع الرجاء كان بالنسبة لينا صدمة كبيرة | بووز

فيديو مؤثر ..جواد اليميق : خبر عدم مواصلة عصام الراقي مشواره مع الرجاء كان بالنسبة لينا صدمة كبيرة

غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة عهد التميمي في قلب الرباط | دولي

غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة ''عهد التميمي'' في قلب الرباط

جماعة تطوان تنفي تقصيرها في علاج طفل عضته قطة مصابة بالسعار | حوادث و حقوق

جماعة تطوان تنفي تقصيرها في علاج طفل عضته قطة مصابة بالسعار

باي باي 2017.. مرحى 2018

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا''

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 23:26 الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن البوطا | بوليتيك
الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا''
بعدما أثيرت قضية الزيادة في ثمن قنينة الغاز في أوساط المجتمع المغربي ولقيت ردود فعل متباينة ، نفى ''لحسن الداودي'' الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العانة والحكامة كل مايروج عن

''شوف تيفي''

بعدما أثيرت قضية الزيادة في ثمن قنينة الغاز في أوساط المجتمع المغربي ولقيت ردود فعل متباينة ، نفى ''لحسن الداودي'' الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العانة والحكامة كل مايروج عن الزيادة في ثمن قنينة الغاز معتبرا ذلك ''لا أساس له من الصحة''.

وفي هذا الصدد نشر الوزير الداودي في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك '' قائلا : ''أؤكد أن الحكومة مستمرة في دعم مادة غاز البوطان، بالإضافة إلى مادتي السكر والدقيق، عن طريق نظام المقاصة، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين'' وأردف ''وبالتالي لا زيادة في ثمن قارورة الغاز''.

وأضاف قائلا في ذات التدوينة:''ما تم ترويجه لايعدو أن يكون إلا إشاعات، يهدف مروجوها إلى خلق حالة من الارتباك بين المواطنين وإلى احتقان اجتماعي وكذا التشويش على الحكومة''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيقي الزيادة بوطا غاز قارورة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا | بوليتيك

برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا

الأمانة العامة لحزب البيجيدي تنوه بالعمل الحكومي وتستعرض الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم جرادة..وهذه التفاصيل | بوليتيك

الأمانة العامة لحزب ''البيجيدي'' تنوه بالعمل الحكومي وتستعرض الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم جرادة..وهذه التفاصيل

بالفـيديو..بعدما نشرت شوف تيفي نداءها..إدارة الحموشي تستجيب لسيدة يُعنفها شقيقها الشرطي رفقة والدتها | بوليتيك

بالفـيديو..بعدما نشرت ''شوف تيفي نداءها..إدارة الحموشي تستجيب لسيدة يُعنفها شقيقها الشرطي رفقة والدتها

ممثلو الأحزاب السياسية يدعون إلى وضع مخطط تنموي خاص بإقليم جرادة | بوليتيك

ممثلو الأحزاب السياسية يدعون إلى وضع مخطط تنموي خاص بإقليم جرادة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو كيفاش تقبل لاعب الراسينغ البيضاوي هزيمة فريقه أمام الرجاء | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

بالفيديو..شوفو كيفاش تقبل لاعب الراسينغ البيضاوي هزيمة فريقه أمام الرجاء

بالفيديو..غاريدو كاعي بزاف على الراقي..لم أتقبل تصرف الراقي ليلة المباراة قرر مغادرة الرجاء و نحن في الفندق | خارج البلاطو

بالفيديو..غاريدو كاعي بزاف على الراقي..''لم أتقبل تصرف الراقي ليلة المباراة قرر مغادرة الرجاء و نحن في الفندق''

بالفيديو..مدرب الراسينغ البيضاوي يحمل مسؤولية الخسارة أمام الرجاء للاعبين | خارج البلاطو

بالفيديو..مدرب الراسينغ البيضاوي يحمل مسؤولية الخسارة أمام الرجاء للاعبين

بالفيديو..أول تصريح لوالد دنيا باطما من حفل عقيقة حفيدته غزل..شوفو الكادو اللي جاب لمريني لباطما و الدوك صمد حاضر بكل أناقة للسبوع بمراكش | خارج البلاطو

بالفيديو..أول تصريح لوالد دنيا باطما من حفل عقيقة حفيدته "غزل"..شوفو الكادو اللي جاب لمريني لباطما و الدوك صمد حاضر بكل أناقة للسبوع بمراكش

﻿

آخر المستجدات

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش | ثقافة و فنون
منذ 2 ساعات

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن البوطا | بوليتيك

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا''

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. | دولي

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد..

برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا | بوليتيك

برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.